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CHP tüm kesimlerden oy almayı hedefliyor

Yerel seçim kampanyasını bugün başlatan CHP'de, İzmir, Ankara, Antalya, Mersin gibi illerde uygulanacak aday belirleme yöntemleri Diyarbakır, Van, Şırnak gibi Doğu ve Güneydoğu illerinde de geçerli olacak.

CHP tüm kesimlerden oy almayı hedefliyor

Yerel seçim kampanyasını bugün başlatan CHP'de, İzmir, Ankara, Antalya, Mersin gibi illerde uygulanacak aday belirleme yöntemleri Diyarbakır, Van, Şırnak gibi Doğu ve Güneydoğu illerinde de geçerli olacak.

12 Ekim 2018 Cuma 11:12
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CHP tüm kesimlerden oy almayı hedefliyor

Yerel seçim kampanyasını bugün başlatan CHP'de, İzmir, Ankara, Antalya, Mersin gibi illerde uygulanacak aday belirleme yöntemleri Diyarbakır, Van, Şırnak gibi Doğu ve Güneydoğu illerinde de geçerli olacak. 

Derlenen bilgilere göre, yerel seçim strateji belgesinin hazırlıklarını tamamlayan CHP'de, kampanya bugün yapılacak belediye başkanları toplantısıyla başlayacak.

"Derman belediyeciliği" sloganıyla yeni bir kent anlayışını gündeme getirmeyi hedefleyen CHP'de, aday belirleme yöntemi ise tüm kentlerde aynı şekilde işletilecek.

CHP'de İzmir, Ankara, Antalya, Mersin gibi illerde uygulanacak aday belirleme yöntemleri Diyarbakır, Van, Şırnak gibi Doğu ve Güneydoğu illerinde de geçerli olacak.

Kamu çalışanları hariç 19 Ekim'e kadar aday adaylığı başvurusu alacak CHP, başvuruda bulunanlar adaylar için anket çalışmasının yanı sıra parti örgütünün ve kanaat önderlerinin görüşlerine başvuracak.

Öte yandan parti yetkilileri, HDP dahil diğer partilerle bir iş birliğinin söz konusu olmadığını, CHP'nin tüm bölgelerde kendi adaylarını çıkararak, "halkla ittifak" yapacağını belirtiyor.

CHP'de ilk adaylar ise 20 Ekim'den sonra kamuoyuyla paylaşılmaya başlanacak.

Tek taktiğimiz var

Soruları yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin Diyarbakır gibi HDP seçmenin yoğun olduğu yerlerde hangi yöntemi izleyeceğini anlattı.

"Biz batıda nasıl bir taktik izliyorsak, doğuda da kuzeyde de güneyde de aynı taktiği izleyeceğiz." diyen Torun, "Taktiğimiz tek. Sevilen, sayılan, yöresine hizmet edecek, toplumun bütün kesimlerinden oy alacak, adayı koymak." ifadesini kullandı.

Belediye başkanının eski ifadeyle "şehrül emin" olduğuna işaret eden Seyit Torun, şunları söyledi:

"Şehrin emin kişisidir. Yani siyasi parti, etnik yapı, yaşam biçimi... Bunları ayırmaz herkesi kucaklar, herkese hizmet verir. Belediye başkanı seçildiği anda siyasi parti rozetini çıkarır ve bütün hemşehrilerine hizmet eder. Bakıldığında bir milletvekilinin parti rozeti vardır, belediye meclisi üyesi de grubunda oturur ama belediye başkanı hepsinin ortasında oturur. Bütün siyasi yapıları kucaklar ve bölgesine hizmet eder. O nedenle biz, doğuda şu olsun, batıda şu olsun kuzeyde, güneyde bu olsun değil, amacımız bölgesinin sevilen, sayılan güven duyulan, herkesi kucaklayan ve sorunları çözen belediye başkanı adaylarıyla seçime gitmek."

Bu kişinin daha önce başka bir partiden aday olmuş bir kişi olup olmayacağına yönelik soruyu da yanıtlayan Torun, "Biz tabii daha önce başka bir partiden olmuş, şu olmuş, bu olmuş tartışmasına girmiyoruz. Sonuçta eğer örgüt uzlaşmışsa, eğer adaylığı konusunda bir ortak akıl varsa, herkes tarafından kabul edilmiş biriyse mesele yok bizim için." dedi.

Seyit Torun, Diyarbakır dahil olmak üzere tüm iller için anket çalışması, eğilim yoklaması, saha araştırması yapacaklarını belirterek, "HDP dahil hiçbir siyasi parti ile görüşmemiz olmadı. Biz baştan söyledik, ittifak arayışı içinde değiliz. Tabanda milletle ittifak kurarak, en doğru aday üzerinden bütün kesimleri kucaklayan yapıyı ortaya koymak istiyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPYerel Seçim Kampanyası
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