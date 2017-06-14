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CHP TBMM Grubu olağanüstü toplandı

CHP TBMM Grubu, İstanbul Milletvekili Berberoğlu için tutuklama kararı verilmesinin ardından basına kapalı olarak bir araya geldi.

CHP TBMM Grubu olağanüstü toplandı

CHP TBMM Grubu, İstanbul Milletvekili Berberoğlu için tutuklama kararı verilmesinin ardından basına kapalı olarak bir araya geldi.

14 Haziran 2017 Çarşamba 16:22
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CHP TBMM Grubu olağanüstü toplandı

CHP TBMM Grubu olağanüstü toplandı.

CHP Grubu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar vermesinin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

Meclisteki toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP TBMM GrubuCHPTBMM GrubuEnis Berberoğlu
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