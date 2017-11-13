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CHP, TBMM Başkanlığı için Temizel'i aday gösterdi

CHP Grup Başkanvekilleri Altay, Özel ve Özkoç, TBMM Başkanlığı için CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'i aday gösterdi.

CHP, TBMM Başkanlığı için Temizel'i aday gösterdi

CHP Grup Başkanvekilleri Altay, Özel ve Özkoç, TBMM Başkanlığı için CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'i aday gösterdi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 16:50
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CHP, TBMM Başkanlığı için Temizel'i aday gösterdi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM Başkanlığı için CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'i aday gösterdi.

Grup Başkanvekilleri Altay, Özel ve Özkoç, adaylık başvurularına ilişkin dilekçelerini, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na verdi.

Altay, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada 26. Dönem'in ikinci devresinde TBMM Başkanlık Divanı üyeliklerinin yenilenmesi, değişmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda 20-22 Kasım tarihlerinde yapılacak TBMM Başkanlığı için kendisi, Özel ve Özkoç ile birlikte Temizel'i TBMM Başkanlığına aday gösteren dilekçelerini Genel Sekreterliğe verdiklerini aktaran Altay, TBMM'ye bir "Temizel" in gerekli olduğunu belirtti.

TBMM Başkanlığı için CHP'nin kriterlerinin sorulması üzerine Altay, "TBMM Başkanlığının kriterleri belli. Millet bu kriterleri koydu. Bu Meclisi kuranlara saygı ve sadakat önemli bir kriterdir. İsraftan kaçınmak önemli bir kriterdir. Bu Meclisin fonksiyonel olması, yürütmenin tahakkümünden kurtulması önemli bir kriterdir. Yasama, yürütme, yargı kuvvetler ayrılığının işlemesi noktasında en önemli görev Meclise düşüyor, bu da önemli bir kriterdir. Bütün bunları düşündüğümüz zaman Temizel lazımdır." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPEngin AltayÖzgür ÖzelTBMM Başkanlığı
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