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CHP 'spor toplantısı' düzenleyecek

CHP Spor Üst Kurulu, partinin spora yönelik politikasını güçlendirmek ve Türk sporunun sorunlarını birinci ağızdan dinlemek için yarın bir toplantı düzenleyecek.

CHP 'spor toplantısı' düzenleyecek

CHP Spor Üst Kurulu, partinin spora yönelik politikasını güçlendirmek ve Türk sporunun sorunlarını birinci ağızdan dinlemek için yarın bir toplantı düzenleyecek.

12 Haziran 2017 Pazartesi 11:04
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CHP 'spor toplantısı' düzenleyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran öncülüğünde çalışmalarını yürüten CHP Spor Üst Kurulu, partinin spora yönelik politikasını güçlendirmek ve Türk sporunun sorunlarını birinci ağızdan dinlemek için yarın bir toplantı düzenleyecek.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, parti genel merkezindeki "1. Danışma Kurulu Toplantısı"na tüm illerden katılım olacak.

Parti örgütleri ve belediyelerin desteğiyle gerçekleşecek toplantıda, CHP'nin spora yönelik politikasının güçlendirilmesi ve sporun sorunlarının birinci ağızdan dile getirilmesi amaçlanıyor.

Toplantıda, Türkiye genelinde toplam 26 bin CHP Spor Üst Kurulu üyesi de belirlenecek. Bu üyeler, sporun sorunlarının yerinde tespiti, çözülmesi ve bölgeye göre hangi spor dallarının geliştirilmesi gerektiğine ilişkin görüş ve önerileri düzenli olarak CHP'ye bildirecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, konuya ilişkin açıklamasında, sporun, yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek, "Amacımız sadece sporun sorunlarına dair konuşmak değil. Örgütümüzün üyelerini spor dünyasına daha da yakınlaştırarak bulundukları yerlerde CHP'nin de desteklediği spor aktivitelerinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Halkı özellikle de gençlerin kalplerini sporla fethetmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney CankurtaranCHP Spor Üst KuruluCHP
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