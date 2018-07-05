CHP Sözcüsü Tezcan'dan 'kurultay' açıklaması

ANKARA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK'ya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin olağanüstü kurultay taleplerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Tezcan, "Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Evet MYK'mızda da görüşüldü, değerlendirildi. Sayın Genel Başkanımızın bir olağanüstü kurultay çağrısı gündeminde yoktur. MYK'mızın gündeminde de bir olağanüstü kurultay yoktur." ifadesini kullandı.

Seçim sonuçları çerçevesinde, sonuçların tümünün değerlendirilebileceğini vurgulayan Tezcan, ancak bu noktada kurultayı gerektirecek bir tablonun söz konusu olmadığını bildirdi.

Tezcan, şunları kaydetti:

"Seçim sonuçlarını ayırarak, sandıklardan birinin sonucunu farklı, diğerinin sonucunu farklı yorumlamak doğru bir yöntem değildir. Ortada bütün sandıkları birlikte ele alıp, tümü partinin ve partinin adaylarının ortak emeğinin, çabasının ürünüdür. Bu süreçte genel başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız, milletvekillerimiz ve örgütlerimiz ortak hedefe doğru yönelmiştir ve bu noktada seçim sonuçları daha sağlıklı bir süreçte değerlendirilecektir. Kurultay tartışmaları, seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en önemli engellerden birisidir. Çünkü objektif değerlendirme, partinin iç iktidar yarışından arınarak sağlıklı bir bakış açısı ile yapılabilir. Şu anda partinin bir iç iktidar yarışında olmasının, gelecek planlaması ve hedeflemesi açısından faydası olmadığını düşünüyoruz. Bu noktada 9 ay sonra yerel seçimler var, kurultay zamanında yapılacaktır. Genel merkezin konuya yaklaşımı budur. Gündemimizde kurultay yoktur, yerel seçimlere hazırlanacağız."

"Yeni dönemde beklentilerimiz var"

Yeni dönemde bazı beklentileri olduğunu bildiren Bülent Tezcan, tutuklu bulunan Enis Berberoğlu'nun durumunu hatırlattı.

Berberoğlu'nun haksız yere tutuklandığını önü süren Tezcan, "Sayın Berberoğlu yeniden milletvekili seçildi. Millet siyasetin emrindeki yargının oyununu bozdu ve bir kere daha Enis Berberoğlu'nu parlamentoya gönderdi." dedi.

Tezcan, şunları söyledi:

"Anayasanın hükmü açık; 'Yeniden milletvekili seçildiğinde yeniden dokunulmazlığı başlar' diyor. Hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet yoksa ki yok olsa milletvekili seçilemezdi, devam eden davalar dokunulmazlık kapsamına girer, davaya devam edilebilmesi sadece dokunulmazlığının tekrar kaldırılması şartına bağlıdır. Sayın Enis Berberoğlu'nun Yargıtay'da bekleyen dosyası şu anda dokunulmazlık kapsamındadır ve Yargıtay'ın, mahkemelerin derhal tahliye etmesi gerekir. Mazbatasını aldı, mahkemesinden tahliye talebinde bulunuldu, mazbatası mahkemeye verildi. Buna rağmen hala tahliye karar verilmemiş olması, önümüzdeki süreçte tıpkı FETÖ yargısının yaptığı gibi bir tuzak kurma sürecinin başlatıldığına inşallah işaret değildir. İnşallah 24. dönemin başında FETÖ'cü mahkemelerin yaptığı uygulamaların bir benzerini yapma hazırlığı değildir. Dikkatle izliyoruz. Mahkemelerin bir an önce, derhal Enis Berberoğlu ile ilgili tahliye kararı vermesini bekliyoruz, aksi hürriyeti tahdit suçudur."

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Muharrem İnce'nin 'onursal başkanlık' teklifinin" sorulması üzerine Bülent Tezcan, "Özel, eşlerle birlikte yapılan bir yemekte konuşulanların ana bağlamından koparılarak, bu çerçevede servis edilmiş olması, yakışık almayan, şık olmayan, siyasisi nezaket ölçüleriyle bağdaşmayan bir tutumdur. Nezaketsiz bir tutumdur." yanıtını verdi.

"İmza toplamak tüzüğe göre hakları"

Tezcan, CHP'nin, Kılıçdaroğlu'nun iç iktidar kavgalarının kompleksinden arınmış tutumları sonucunda bu noktaya geldiğine işaret ederek, "Yüzde 30'un altında da bu tutumun payı ve başarısı vardır, yüzde 22,5'ta da bu vardır. 22,5 ile 30'u ayırarak bir yere varamazsınız. Hepsinin alt yapısını hazırlayan Kılıçdaroğlu ve onun anlayışıdır. Bu çerçevede herhangi bir ihsana gerek duyduğunu hiçbirimiz düşünmüyoruz." dedi.

"Olağanüstü kurultay tartışmaları konusunda MYK'da herhangi bir görüş ayrılığının olup olmadığının" sorulması üzerine de Tezcan, "Merkez Yönetim Kurulumuz, Genel Başkanımızın tam mutabakatla arkasındadır. Merkez Yönetim Kurulumuzda herhangi bir farklı yaklaşım ya da düşünce yoktur." yanıtını verdi.

Kurultay için imza toplanmasının CHP Tüzüğü'ndeki bir hak olduğunu belirten Tezcan, partinin kurultay delegelerinin büyük ağırlığının, partiyi bir kurultay tartışması içine çekmenin uygun olmadığını düşündüğünü aktardı.

"Yerel seçimlerin öne alınmasına destek vermeyiz"

"Millet İttifakı'nın sona ermesine" yönelik bir soru üzerine Tezcan, "Millet İttifakı, bir seçim ittifakıydı. Seçim için ittifak protokolü imzalanmıştı. Ancak o ittifak protokolünün esasını oluşturan değerler, sadece seçim sürecine özgü değerler değil, seçimden sonrasını da kapsayacak değerlerdi. Teknik olarak tabii ki seçimler bitince Millet İttifakı sona ermiştir ama bu ortak değerler çerçevesinde parlamentoda birlikte hareket etme iradesinin devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

"Yerel seçimlerin erkene alınması"na yönelik bir soruya Tezcan, "Yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin CHP'nin herhangi bir kabulü söz konusu değildir. Yerel seçimlerin erkene alınması anayasa değişikliğini gerektirir. Türkiye'de bir anayasa değişikliği yapılacaksa, bugün yargı bağımsızlığını sağlamak üzere öncelikli olarak anayasa değişikliğinin yapılması gerekir." yanıtını verdi.

Tezcan, yerel seçimlerin öne alınması konusunda yapılabilecek bir anayasa değişikliğine CHP'nin destek vermeyeceğini vurguladı.

"Meclis Başkanı adayınız belli oldu mu? Bu konu MYK'da görüşüldü mü?" sorusunu Tezcan, "Meclis başkanı konusunda herhangi bir verdiğimiz karar yok. Zamanı gelince açıklamayı yaparız." diye yanıtladı.

"Seçim öncesi, Adalet Bakanlığı'nın FETÖ ile ilgili belgelerini inceliyordu heyetiniz. ABD'den iadesi konusunda MYK'nıza ulaşan bir bilgi var mı?" sorusuna karşılık Tezcan, MYK'ya herhangi bir bilginin ulaşmadığını açıkladı.

"Çocuk tacizcileri için idam ve hadım önerileri var. CHP'nin bu konudaki tutumu nedir?" sorusu üzerine Tezcan, "Bu konuda bir ciddi toplumsal mücadeleye ihtiyaç var. Hukuk, eğitim boyutuyla, sosyolojisiyle olayı bütün boyutlarıyla ele almak zorundayız. Bu konuda evrensel hukuk normlarının içerisinde kalmak kaydıyla etkili olan bütün hukuki önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz ve parlamentoda bu çerçevedeki çalışmalara etkin olarak katkı vermeye hazırız." değerlendirmesini yaptı.

"Kılıçdaroğlu'nun alacağı kararı destekleriz"

Tezcan, tek başına hukuki önlemlerin yetmediğini belirterek, eğitim ve önlemlerin önemine işaret etti.

"MYK revizyonu gündeme gelebilir mi?" sorusuna karşılık Tezcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun alacağı her türlü karara MYK'nın sonuna kadar destek olacağını bildirdi.