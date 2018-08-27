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CHP Sözcüsü Öztrak: Gündemimizde yerel yönetim seçimleri var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Şu anda bizim gündemimizde devlette yaşanan yeniden yapılanmayı takip etmek ve yerel yönetim seçimleri var." dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak: Gündemimizde yerel yönetim seçimleri var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Şu anda bizim gündemimizde devlette yaşanan yeniden yapılanmayı takip etmek ve yerel yönetim seçimleri var." dedi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:44
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CHP Sözcüsü Öztrak: Gündemimizde yerel yönetim seçimleri var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

"Neden emeklilerin yüzünü güldürmediniz"

Pek çok emeklinin, bayram öncesinde maaşlarını almak için bankalara gittiklerinde, maaşlarını erken alacak listesinde olmadıklarını gördüğünü ifade eden Öztrak, krizin ilk faturasının emeklilere çıktığını, torunlarına bayram harçlığı veremeyen emeklilerin, bayramda sevinme imkanı bulamadığını iddia etti.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümünde Ahlat'a cumhurbaşkanlığı köşkü yapma kararı aldığını anımsatan Öztrak, "1071 metrekare mi olsun, 5 dönüm mü, 10 dönüm mü olsun, bunları tartışıyorlar. Beyler, eğer bu kadar paranız varsa neden bayramdan önce emeklilerin yüzünü güldürmediniz? Eğer tasarruf edecekseniz, önce binlerce metrekarelik saraylardan, saray saltanatından vazgeçeceksiniz." dedi.

"Asgari ücretli ancak 4 depo doldurabiliyor"

Vatandaşın mutfağındaki yangının, rekorlar kıran enflasyonun ateşiyle her geçen gün büyüdüğüne dikkati çeken Öztrak, seçim öncesinde Türk lirasındaki değer kaybının, akaryakıta yansımaması için ÖTV ayarlama yöntemi uygulayan iktidarın, 2 milyar liralık vergiden vazgeçtiğini söyledi.

Bunun bütçe dengelerini bozacağının anlaşılmasıyla, fiyat artışlarının pompaya ve tüketiciye yansımaya başladığını belirten Öztrak, "Yılbaşında 55 litrelik bir aracın deposunu 5 defa dolduran asgari ücretli, şimdi ancak 4 depo doldurabiliyor." dedi.

Öztrak, bunun gıda fiyatlarına da yansıdığını vurgulayarak, "Vatandaşın alım gücü günden güne eriyor. Vatandaşın lehine olacak hiçbir şeyin yapıldığını görmüyoruz. Fındık taban fiyatı neden hala açıklanmıyor? Geçen sene bu tarihlerde 3,60'lık kurla 9,5-10 lira olan fındık taban fiyatının bu yıl 18 lira olması gerekiyor. Fındık taban fiyatlarının bir an önce açıklanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Trump, sadece Türkiye için değil tüm dünya için bir sorundur"

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öztrak, "Yerel seçimlerde HDP ile bir ittifak söz konusu mu?" sorusuna, bu konuların gündemlerinde olmadığını bildirdi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüşmesinde iki ülkenin maliye bakanlarının bir araya gelmesi" kararına yönelik soruya Öztrak, "Trump, sadece Türkiye için değil tüm dünya için bir sorundur. Maalesef Trump'ın bu kavgacı, tek taraflı, dayatmacı üslubu dünya ticareti bakımından da ciddi tehlikelere neden olmaktadır. Bu çerçevede bu iş birliklerinin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Devletin görevi bulmak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "cumartesi anneleri"ne ilişkin değerlendirmesi hatırlatılan Öztrak, devletin görevinin bu insanların kimler tarafından öldürüldüğünü bulmak olduğunu, herkesi terör örgütüne yardım etmekle suçlamanın yanlış olacağını ifade etti.

"CHP'de kurultay tartışmaları kapsamında şimdi de 9 Eylül Hareketi diye bir grup söz konusu. Bununla ilgili nasıl bir değerlendirmeniz olur?" sorusuna Öztrak, "Şu anda bizim gündemimizde devlette yaşanan yeniden yapılanmayı takip etmek ve yerel yönetim seçimleri var. Biz yerel yönetim seçimlerinin, tek adam parti devleti rejiminin durdurulabileceği önemli bir nokta olduğunu düşünüyoruz. O nedenle de partimizin içindeki kurultay tartışmaları MYK gündeminde yok." yanıtını verdi.

Özkrak, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizi takip için bir kriz masası kurduklarını da anımsatarak, yarın kriz masasını toplayacaklarını, Parti Meclisine bunla ilgili bir rapor sunacaklarını kaydetti.  

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPFaik ÖztrakKemal Kılıçdaroğlu
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