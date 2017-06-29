"CHP sokak hareketi başlatmaya çalışıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV televizyonunda katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüş sırasında yaşanan yola gübre dökülmesi, güzergahta mermi bulunması gibi olaylara ilişkin soru üzerine Ünal, bunların kabul edilebilir olmadığını belirtti. Ünal. "Bunlar sabotaj kokan şeyler." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP sözcülerinin 2013 yılından sonraki siyasal söylemleri ve pozisyonları analiz edildiğinde ortaya başka bir fotoğraf çıktığını savunan Ünal, "Gezi'de nasıl mesele ağaç değildi ise 17-25 Aralık'ta nasıl mesele hukuk değildi ise bugün de asıl mesele adalet değil. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü hak arayışı, 15 Temmuz mağdurlarına, şehit ve gazilerine, millete yönelik değil. Bunu doğru koyalım." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin, 15 Temmuz'da milletin sergilediği kahramanlığı itibarsızlaştırma çabası içinde olduğunu vurgulayan Ünal, 15 Temmuz anma törenlerine doğru giderken bu süreci perdeleyecek söylemlerde bulunulmasını eleştirdi.

"Kılıçdaroğlu, CHP sözcülerinin ifade ettiği gibi adaletin sözcüsü değil olsa olsa Türkiye karşıtı uluslararası lobilerin sözcüsü olabilir." diyen Ünal, CHP Genel Başkanının, Türkiye karşıtı, Erdoğan karşıtı bütün uluslararası odakların Türkiye içindeki taşıyıcısı gibi davrandığını dile getirdi.

MİT tırları davasıyla ilgili hukuk yollarının açık olduğuna işaret eden Ünal, bütün hukuki yollar açıkken CHP'nin başka yollara başvurmasını manidar bulduğunu söyledi.

"Sorun alanlarını kanatmaya çalışıyor"

Ünal, Kılıçdaroğlu'nun adaleti milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de araması gerektiğini, milletin rahatsız olduğu bir anayasa maddesi veya yasa varsa bununla ilgili çalışmaların yapılacağı yerin belli olduğunu belirtti.

"Mevcut seçilmiş meşru hükümet, hukuka, anayasaya aykırı bir şey mi yapmış? Bizden şunu mu istiyorlar: Biz yargıya müdahil olup Berberoğlu'nun davasında yargının nasıl tutum ve tavır almasını mı belirleyeceğiz?" diye konuşan Ünal, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki bağımsız ve tarafsız mahkemelerin ortaya koyduğu tavır nedeniyle bir siyasi partinin suçlanması da ayrı bir trajediyi ortaya koyuyor. Geriye doğru baktığımda, maalesef bu sözde adalet arayışının kim için yapıldığı konusunda bir netlik yok. Muhalefet ederken, sorumlu bir siyaset anlayışı yürütmeyi gerektiren bir durum varken CHP tam tersine terör saldırılarının sonucunda ortaya çıkan toplumsal sorun alanlarını kanatmaya çalışıyor. Bunun üzerinden bir sokak hareketi başlatmaya çalışıyor."