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CHP siyaseti çıkar ilişkisi olarak görüyor

MHP Grup Başkanvekili Akçay, "CHP, siyaseti hala bir çıkar ilişkisi, bezirgan pazarlığı olarak gördüğünden MHP'nin ilkeli duruşunu bir türlü kafası almıyor." dedi.

CHP siyaseti çıkar ilişkisi olarak görüyor

MHP Grup Başkanvekili Akçay, "CHP, siyaseti hala bir çıkar ilişkisi, bezirgan pazarlığı olarak gördüğünden MHP'nin ilkeli duruşunu bir türlü kafası almıyor." dedi.

30 Ekim 2018 Salı 16:56
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CHP siyaseti çıkar ilişkisi olarak görüyor

TBMM

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP sözcülerinin, MHP'nin tutum ve politikalarına yönelik eleştirilerine ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'nin Atatürk'ün partisi olma özelliğini kaybettiğini öne sürdü.

Atatürk'e göre önceliğin, herkesi bütünüyle kuşatan ve anayasal olarak da herkesin hüviyeti olan Türklük olduğuna dikkati çeken Akçay, cumhuriyetin bu şiar üzerine kurulduğunu belirtti. 

MHP'nin, Cumhur İttifakı'ndaki varlığının, kamu personeli kadrolarına bağlandığını belirten Akçay, şunları kaydetti:

"Dervişin fikri neyse zikri de odur. CHP zihniyetine göre bir birliktelik varsa orada pazarlık vardır. O halde CHP-HDP ve İP birlikteliği hangi siyasi pazarlık, hangi koltuk dağılımlarıyla yapılmıştır? Biz, milletimizin bize verdiği görev ve yetkinin bilincindeyiz. Devletimizin ve milletimizin önünü açacak, ülkemizi darboğazdan kurtaracak çalışmalarda öncü oluyoruz, sorumluluk alıyoruz. Koltuk için pazarlık yaptığımızı iddia edenlerin, 32 gün istikşafi görüşme adı altında iktidar pazarlığı yapanların, MHP'den alacağı dersler çoktur."

Akçay, CHP sözcülerinin "MHP, Atatürk düşmanlığı söylemleri olan bir partiye can simidi, koltuk değneği oldu." söylemlerinin doğru olmadığını, bu sözleri sarf eden kişinin, "HDP ile gönül ittifakımız var." sözünün sahibi olduğunu vurguladı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "En büyük projem." dediği HDP'nin ise Kandil'in emir ve direktifleriyle hareket ettiğini savunan Akçay, şöyle devam etti:

"Atatürk düşmanlığını, cumhuriyet düşmanlığını şiar edinmiş, politikası haline getirmiş bölücülerle gönül ittifakı yapanların bize Atatürkçülük dersi vermesi ikiyüzlülük ve hadsizliktir. CHP hala blok siyasetin peşinde. Referandum ve 24 Haziran seçimlerindeki başarısızlıklarına rağmen CHP, HDP ve İP birlikteliğini korumak istiyor. Üstelik bu birlikteliğe MHP'yi de ekleme gayretindeler ancak bizi bu karanlık şer ittifakına çekemeyecekler. Milletimizin çıkar ve beklentileri, ülkemizin huzur ve güvenliği, devletimizin bekası dışında bir siyaset referansımız olmadı. Bu nedenle CHP bize istikamet tayin etmeye kalkmasın. Siyaset ülkeye ve topluma hizmet için yapılır ancak CHP, siyaseti hala bir çıkar ilişkisi, bezirgan pazarlığı olarak gördüğünden MHP'nin ilkeli duruşunu bir türlü kafası almıyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
MHP Grup Başkanvekili AkçayCHPSiyaset
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