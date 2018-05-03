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CHP seçim kampanyasını 1. Meclis'ten başlatacak

CHP, seçim kampanyasını yarın öğleden sonra 1. Meclis önünde başlatacak.

CHP seçim kampanyasını 1. Meclis'ten başlatacak

CHP, seçim kampanyasını yarın öğleden sonra 1. Meclis önünde başlatacak.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:45
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CHP seçim kampanyasını 1. Meclis'ten başlatacak

Cumhurbaşkanı adayıyarın sabah düzenlenecek toplantıyla açıklayacak olan CHP, seçim kampanyasını ise öğleden sonra 1. Meclis önünde başlatacak.

Alınan bilgiye göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını yarın kamuoyuyla paylaşacak olan CHP'de aday tanıtım toplantısı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda, saat 10.00 ile 13.00 arasında yapılacak.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin adayı ile katılacağı toplantıda bir konuşma yapacak. CHP'nin cumhurbaşkanı seçim kampanya süreci de yine yarın başlatılacak.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine gönderilen yazı ile kampanya başlangıç yerinin Ulus'taki 1. TBMM binasının önü olduğu belirtildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının da katılımı ile burada basın açıklaması yapılarak, kampanya süreci resmen başlamış olacak.

Öte yandan, CHP'nin içinde bulunduğu 4 partinin bugün yapması beklenen ittifak protokol töreninin ise hafta sonuna ertelendiği duyuruldu.

Protokolün cumartesi günü imza altına alınması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı AdayıCHP
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