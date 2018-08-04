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CHP Samsun il başkan yardımcıları görevden alındı

Görevden alınan CHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Cömert, "24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce'den yana tavrımı açıkladığım ve kurultay çağrısı yaptığım için görevden alındım." dedi.

CHP Samsun il başkan yardımcıları görevden alındı

Görevden alınan CHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Cömert, "24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce'den yana tavrımı açıkladığım ve kurultay çağrısı yaptığım için görevden alındım." dedi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:47
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CHP Samsun il başkan yardımcıları görevden alındı

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, partisinin Samsun il başkan yardımcılarını görevden aldıklarını bildirdi.

Kundak, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Samsun İl Başkanlığı yönetiminde görev değişikliği yapıldığını belirterek, ''Partimizin görev dağılımında değişikliğe gidiyoruz. Bu nedenle yönetimdeki bütün il başkan yardımcılarını görevden aldık.'' dedi.

CHP Samsun İl Başkan yardımcılığı görevinden alındığı kaydeden Nuri Cömert ise yaptığı yazılı açıklamada, "24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce'den yana tavrımı açıkladığım ve kurultay çağrısı yaptığım için görevden alındım." ifadesini kullandı.

Hiçbir gerekçe olmadan il başkan yardımcısının görevden alınamayacağını dile getiren Cömert, CHP tüzüğünün il başkanına böyle bir yetki tanıdığını ancak hiçbir yetkinin kişisel keyfiyete dayandırılamayacağını belirtti.

CHP'de, tüzük ve mevzuat hükümlerine bağlı olmayan bir yetkinin bulunmadığına işaret eden Cömert, "İl başkanı, yapmış olduğu bu tavırla hem partiyi dışarıdan dizayn edenlerle hareket ettiğini, hem de değişimden yana olan il yöneticilerini açıkça hedef aldığını tescillemiştir. İl başkanı açıkça hukuk ihlali yapmıştır. Bu açıdan alınan karar benim açımdan yok hükmünde bir karardır. Tarafıma tebliğ edilmiş bir karar da yoktur.'' değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPSamsunMehmet Kundak
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