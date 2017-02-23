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CHP sade ve gösterişsiz bir kampanya yürütecek

Halk oylaması kampanyasının tanıtımı için geniş katılımlı salon toplantısı düzenlemeyi düşünmeyen CHP, bu süreçte çok fazla miting de yapmayacak.

CHP sade ve gösterişsiz bir kampanya yürütecek

Halk oylaması kampanyasının tanıtımı için geniş katılımlı salon toplantısı düzenlemeyi düşünmeyen CHP, bu süreçte çok fazla miting de yapmayacak.

23 Şubat 2017 Perşembe 12:23
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CHP sade ve gösterişsiz bir kampanya yürütecek

ANKARA -  Alınan bilgiye göre, halk oylaması kampanya kapsamında daha önce il ve ilçe başkanları, milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu da önceki yıllarda çeşitli kademelerde görev yapan partililerle buluşacak. 

Bu kapsamda eski milletvekili, PM üyesi, il ve ilçe başkanı olmak üzere bin 500 kişiye davetiye gönderen Kılıçdaroğlu, toplantıda katılımcılardan kampanya sürecinde etkin rol almalarını, değişikliği halka anlatmalarını isteyecek.

CHP, 16 Nisan'a kadar da sade ve gösterişsiz bir kampanya yürütecek. Etkinliklerin tamamında ise sadece Türk bayrağı yer alacak. Parti, geniş katılımlı bir kampanya tanıtım toplantısı düzenlemeyi de düşünmüyor. 

"Kampanyamız zaten başladı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de CHP'nin halk oylaması kampanyasının zaten başladığını vurguladı. 

CHP'nin kendi içindeki sandık örgütlenmesini de gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Bingöl, "Onların eğitimlerini başlattık. Çok hızlı bir şekilde sandık görevlilerimizin eğitimleri devam ediyor. Onun dışında arkadaşlarımız Türkiye'nin birçok yerinde panellere, konferanslara katılmaya devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

"Gruplar halinde toplantı yapıyoruz"

Tekin Bingöl, sade gösterişsiz ve vatandaşlarla buluşmayı öne alan bir çalışma yürüttüklerine değinerek, şöyle devam etti:

"Bir salona partilileri toplayıp, orada 'kampanyaya start verdik' demek çok da anlamlı değil. Kimleri çağıracağız? Milletvekillerimizi, örgütlerimizi, il başkanlarımızı... Biz zaten bunlarla bir araya geldik. Bunların hepsini bir yere toplayıp, şarkılarla, türkülerle sloganlarla bir toplantı yapacağımıza, böyle gruplar halinde toplantılar yapıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKampanya
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