CHP Parti Meclisi olağanüstü toplandı

ANKARA

CHP Parti Meclisi (PM) Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevkini görüşmek üzere, olağanüstü toplandı.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan karar doğrultusunda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine PM üyeleri, genel merkezde bir araya geldi.

Parti Meclisi'nde Fikri Sağlar'ın, Tüzüğün 70'inci maddesine istinaden "Tedbirli olarak kesin çıkarma istemiyle YDK'ya sevki" talep edilecek.

Toplantı öncesi, genel merkeze gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Selin Sayek Böke’nin partideki görevlerinden istifasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Başka istifa beklemiyorum"

Partide son yaşananların sürpriz olmadığını belirten Altay, başka istifalar bekleyip beklemediği konusundaki soruya "Siyasette her şey mümkün ama ben beklemiyorum." yanıtını verdi.

Olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin de Altay "Bir, iki kişi bir şey talep ediyor diye olmaz. Kurultayın toplanmasının şekli bellidir." dedi.

Engin Altay, "PM toplantısından, olağanüstü kurultay kararı çıkar mı?" sorusu üzerine "PM’nin gündemi belli, başka bir gündemi yok." karşılığını verdi.