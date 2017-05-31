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"CHP olarak her zaman Gezi ruhuna sahip çıkmaya devam edeceğiz"

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, "CHP olarak her zaman Gezi ruhuna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu yolda canını feda eden gençlerimizi asla unutmadık, unutmayacağız." dedi.

"CHP olarak her zaman Gezi ruhuna sahip çıkmaya devam edeceğiz"

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, "CHP olarak her zaman Gezi ruhuna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu yolda canını feda eden gençlerimizi asla unutmadık, unutmayacağız." dedi.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 13:05
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"CHP olarak her zaman Gezi ruhuna sahip çıkmaya devam edeceğiz"

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet TümGezi olaylarının yıl dönümü dolayısıyla partisinin İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Gezi olaylarını onurlu bir gençlik hareketi olarak niteledi. 

Gezi ruhunun, her zaman haksızlığın ve talanın karşısında, demokrasinin ve özgürlüğün yanında durmaya devam edeceğini belirten Tüm, "Gezi, gökkuşağının bütün renklerini içinde barındıran, farklılıkların bir zenginlik halinde mayalandığı bir dayanışma ruhudur. İktidar bu dayanışma ruhundan korkmuştur. Bu korku yüzünden olaylara baskı ve şiddet uygulayarak cevap vermiştir." şeklinde konuştu.

Tüm, Gezi olayları sırasında halkın çok ağır bedeller ödediğini, 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 77 ilde 600 eylem yapıldığını, 4 bin 500'ün üzerinde vatandaşın gözaltına alındığını, 7 bin 850 kişinin yaralandığına işaret ederek, "Biz CHP olarak her zaman Gezi ruhuna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu yolda canını feda eden gençlerimizi asla unutmadık, unutmayacağız." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPCHP Balıkesir MilletvekiliMehmet TümGezi Olayları
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