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CHP 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' teklifini salı günü sunacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, CHP'nin hazırladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifini salı günü TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını belirterek, "Tüm siyasi partilerimizden destek bekliyoruz." dedi.

CHP 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' teklifini salı günü sunacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, CHP'nin hazırladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifini salı günü TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını belirterek, "Tüm siyasi partilerimizden destek bekliyoruz." dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:42
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CHP 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' teklifini salı günü sunacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Mazlume Oruç ve Şişli Gençlik Kolları Başkanı Candeğer Bal ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. 

Kaya, eğitimin ruhunun bilim ve bilimsel düşünce olduğunu dile getirerek, LGS'nin kaldırılarak, öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirileceği bir sisteme geçilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım Kaya, Ziya Selçuk'un öncelikle nitelikli, niteliksiz okul ayrımını ortadan kaldırması, okulların, öğretmenlerin nitelikli olması için büyük bir eğitim seferberliği başlatılması, nitelikli ve donanımlı öğretmen yetiştirilmesi, onların çalışma şartlarının iyileştirilmesi, kadrolu-sözleşmeli-ücretli ayrımının kaldırılması, liyakatın baş tacı yapılması, yeteneğin değerlendirilmesi ve emeğin karşılığının verilmesi gerektiğini anlattı.

"Tüm partilerden destek bekliyoruz"

Öğretmenlerin saygınlığını yeniden kazandırmak, ekonomik, sosyal ve çalışma şartlarını iyileştirmek için "Öğretmenlik Meslek Kanunu" hazırladıklarını ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"Hazırladığımız kanun teklifini salı günü TBMM Başkanlığına sunacağız. Bu kanunun çıkartılması için tüm siyasi partilerimizden ve özellikle de öğretmen kökenli milletvekillerinden destek bekliyoruz. Öğretmenlerimizi çok sevdiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanımızdan da Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkartılması için özel bir çaba içine girmesini bekliyoruz. Öyle kuru kuruya sevgi olmaz. Öğretmenlerimiz bizi dikkatle takip etsin, kanun taslağını sahiplensin. Hangi partinin öğretmenlerimizin yanında olduğunu, sorunlarını çözmek için mücadele ettiğini görsünler. Boş laf karın doyurmuyor. Bu kanunun akıbetini, AKP'nin ve diğer siyasi partilerin tavrını yakından takip etsinler. Oy vererek seçtikleri milletvekillerinin kanun teklifini desteklemeleri için baskı unsuru olsunlar."

Ziya Selçuk'a sorular

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a, 15 Ekim'de açıklayacağı vizyon belgesinde yanıtlarını görmek istedikleri şu soruları yöneltti:

"Eğitim gerçekten parasız olacak mı? Kadrolu-sözleşmeli-ücretli öğretmen ayrımına son verilecek mi? İkili öğretime son verilecek mi? LGS kaldırılacak mı? Liyakatsız atanan idareciliğe son verilecek mi? Mülakatla öğretmen atamalarına son verilecek mi? Özel okullara yapılan ayrıcalıklara son verilecek mi? Suçsuz olduğu mahkeme kararıyla da kesinleşen, ihraç edilmiş öğretmenler göreve başlatılacak mı? Engelli çocuklarımız için yeni programlar açıklanacak mı? Taşımalı eğitime son verilecek mi? Sayıştay raporunda tespit edilen 153 bin 460 öğretmen açığı giderilecek mi? Atanamayan öğretmen sorunu çözülecek mi? Tarikat ve cemaatlerin Mili Eğitim Bakanlığı ile ilişkisi kesilecek mi? Çağdaş, demokratik, laik ve bilimsel bir müfredat hazırlanacak mı? Çocuklarımız istedikleri okullara gidebilecek mi? Karma eğitimle ilgili tartışmalara son verilecek mi? CHP'nin hazırladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na destek verilecek mi? AKP'nin milli eğitim bakanları değişti ancak her yeni gelen bakan, bir öncekini reddederek, sistemi daha da bozma çabası içine girdi. Sayın Ziya Selçuk, siz ezberi bozup, halkın beklentisine cevap verecek misiniz? Bu beklentiye cevap vererek, tarihe geçecek misiniz? Bakan değişti, 14 sistem değişti ama bunların ideolojik hattı ve stratejik yönelimleri cumhuriyetle hesaplaşma ideolojisi değişmedi. Buna teslim mi olacaksınız?" 

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPÖğretmenlik Meslek KanunuTBMM Başkanlığı
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