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CHP'nin seçim bildirgesinde sona gelindi

Yazım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan CHP'nin seçim bildirgesi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayının ardından önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşılacak.

CHP'nin seçim bildirgesinde sona gelindi

Yazım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan CHP'nin seçim bildirgesi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayının ardından önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşılacak.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:31
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CHP'nin seçim bildirgesinde sona gelindi

Alınan bilgiye göre, yazımı Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki komisyon tarafından yürütülen seçim bildirgesi üzerindeki çalışmalar sürüyor. Taslak metni, genel başkan yardımcılıklarından istenen bilgi notlarının bir araya getirilmesi ile revizyon ve güncellemelerle oluşturulan seçim bildirgesi, Kılıçdaroğlu'nun onayına sunulacak.

Kılıçdaroğlu'nun onayının ardından bildirge 24 Mayıs Perşembe günü ATO Congresium'da kamuoyuna açıklanacak. CHP o gün ayrıca milletvekili adaylarını da tanıtacak.

5 ana başlık, bildirgenin girişini oluşturacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bir süredir dile getirdiği "Türkiye'nin temel sorunları" bildirgenin giriş bölümünü oluşturacak.

Bu bölümde, "Eğitim, dış politika, toplumsal barış, demokrasi ve ekonomi" olarak belirlenen 5 ana başlıktaki sorunlara çözüm yolları aktarılacak.

Kuvvetler ayrılığına vurgu yapılacak bildirgede, kamudaki tüm taşerona şartsız kadro verilmesi sözü yine yer alacak. "Güçlü Meclis" vurgusu yapılacak bildirgede, parlamenter sisteme yeniden dönüşün yol haritası da açıklanacak.

Aile Sigortası ve Merkez Türkiye projesi

CHP'nin, yoksullukla mücadele amacıyla iktidar projesi olarak geliştirdiği "Aile Sigortası" vaadi yine bildirgenin öne çıkartılacak maddeleri arasında olacak.

Proje kapsamında, yoksul ailedeki kadının banka hesabına her ay ortalama 600 lira yatırılması öngörülüyor. Bu rakamın kişi bazlı olarak değişiklik gösterebileceği de aktarılıyor. Yine Aile Sigortası kapsamındaki hanelere belli oranlarda elektrik, doğalgaz ve suyun ücretsiz verilmesi de bildirgede yer alacak.

Sosyal devletin daha da güçlendirilmesi, asgari ücretin en az 2 bin lira olması gibi vaatlerin de yer alacağı bildirgede, "istihdam seferberliği" sözü verilecek.

Daha fazla üretim için başta tarım ve hayvanlık olmak üzere sektörlere yapılacak yardımların aktarılacağı bildirgede, bir öncekinde olduğu gibi "Merkez Türkiye" projesine vurgu yapılacak.

Bu projeyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde oluşturulacak bir üretim üssü ile Ortadoğu pazarı hedefi anlatılacak.

Tarım desteklerinin iki katına çıkarılması, ucuz mazot ve gübre vaatleri de yine bildirgedeki diğer başlıklar olacak.

Emekliye iki maaş ikramiye

CHP'nin 1 Kasım seçimlerinde açıkladığı, emeklilere dini bayramlarda birer maaş ikramiye vaadinin bu bildirgede de aynen yer alması bekleniyor. CHP, emeklilere "1000 lira değil 2 maaş ikramiye" sloganını kullanacak ve ayrıca tüm kesimlere "refahtan tam pay" vaadinde bulunacak.

CHP'nin bildirgesinde yer alacak bir diğer başlık ise OHAL olacak. OHAL'in derhal kaldırılacağı sözünü verecek CHP'nin bildirgesinde, farklı kesimlere yönelik "sürpriz vaatler"in de yer alacağı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bülent TezcanCHP
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