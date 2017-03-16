CHP'nin referandum şarkısı belli oldu

CHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı halk oylaması şarkısı tamamlanarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç seçenek arasından tercih ettiği şarkı, Emel Sayın ile tanınan "Mavi Boncuk" oldu.

Yeniden uyarlanan ve sözleri değiştirilen şarkıda, doğrudan anayasa değişikliğine dair herhangi bir mesaj verilmiyor.

CHP'nin bir ajansa hazırlattığı şarkıda "Düşmez şaşmaz bir Allah, 'Hayır' olur inşallah" vurgusu öne çıkıyor.

Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kampanya müziği olarak "huzur veren" bir şarkı talebinde bulunduğunu ve buna uygun şarkılar düzenlendiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun birkaç seçenek içinden Mavi Boncuk şarkısını uygun bulduğunu belirten Aksünger, "Topluma huzur ve umut veren bir şarkı oldu. Eminim çok beğenilecek. Zaten gelen tepkiler de çok olumlu." diye konuştu.

Son kararı Kılıçdaroğlu verdi

CHP'nin Tanıtım ve Halklar İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran da "Çok sayıda reklam şirketinden müzikler MYK'mıza sunuldu, Genel Başkanımız da dinledi. Son kararı da kendisi verdi. Şarkının sözlerine ise hepimizin katkısı oldu." ifadesini kullandı.

Şarkının sözleri şu şekilde:

"Düşmez, şaşmaz bir Allah, "Hayır" olur inşallah, Bu kadarı da fazla, Gel kurtul bir "Hayır"la

İnsan beşer, bir gün şaşar mutlaka Emanet edilmez her şey tek akla Muhtaç kaldık bir parçacık huzura Haydi sen de gel şimdiden "Hayır"a

Düşmez, şaşmaz bir Allah

"Hayır" olur inşallah

Bu kadarı da fazla

Gel kurtul bir "hayır"la



Sonu belli olmayan yola girme

Sahip çık yurduna, geleceğine

"Bunca yetkiyi babama vermem" de

Uyanalım bu kabustan el ele

"Bunca yetkiyi babama vermem" de

"Hayır" için hep birlikte Türkiye



Düşmez şaşmaz bir Allah

"Hayır" olur inşallah

Bu kadarı da fazla

Gel kurtul bir "hayır"la