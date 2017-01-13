CHP'nin oy alamadığı sandıklara ilişkin inceleme

CHP, YSK'dan alınan 1 Kasım 2015'teki genel seçim sonuçları ile parti kütüğünde kayıtlı üyelerinin sandık bazında incelemelerini tamamladı.

Yapılan inceleme sonucu, 3 bin 896 kişinin, seçmen listelerinde olmalarına rağmen seçmen oldukları ilgili sandıklardan CHP'ye oy vermedikleri tespit edildi.

Savunmaları istenen üyelerden, ilçe başkanlıklarından gelen bilgiler doğrultusunda, çeşitli nedenlerle oy kullanamadıkları belirtilen 263 kişinin üyelikleri devam ederken, 3 bin 633 kişinin üyelikleri ise parti kütüğünden düşürülerek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi.

Üyelikleri düşürülen kişilerin il bazındaki dağılımlarına bakıldığında en fazla kaybın Van'da yaşandığı görüldü. CHP'nin Van'da 2 bin 282 üyesi bulunurken, bunlardan 501'inin partisine oy vermediği anlaşıldı.

Diyarbakır ikinci sırada

Söz konusu sandıklarla ilgili çalışmada 3 bin 379 üye bulunan Diyarbakır'da 493, bin 448 üye bulunan Mardin'de 377, bin 97 üye olan Ağrı'da 261, 3 bin 192 üye olan Şanlıurfa'da 237 kişinin partiye oy vermediği belirlenerek, ilişiği kesildi. Aynı çalışmada Şırnak'ta 189, Batman'da 177, Muş'ta 164, Erzurum'da 112, Bingöl'de 103, Yozgat'ta ise 102 kişi ihraç edildi.

En sadık iller

Çalışmayla üyelerin partiye bağlılıkları da ortaya çıkarılmış oldu. Buna göre, CHP'nin 15 ildeki kayıtlı tüm üyeleri partilerine oy verdi.

Aydın, Bartın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Muğla, Niğde, Osmaniye, Tekirdağ, Uşak ve Zonguldak'ta kayıtlı tüm üyelerin oylarını kullandığı belirlendi.