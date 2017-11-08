CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı açıklamada, adaylık sürecinin başlamasının ardından gelecek hafta TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

Özel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Engin Özkoç ve kendi imzasıyla TBMM Başkanlığı için CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel adına adaylık başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Özel, geçmişte yaptığı görevler, Mecliste tüm partiler tarafından takdir edilen devlet adamı kimliği, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki katkıları dikkate alındığında Meclisi en iyi yönetecek adayın Zekeriya Temizel olacağını belirtti.

Tüm milletvekillerinden Temizel için destek isteyen Özel, Meclisin yapacağı her seçimin, tutuklu milletvekilleri sorunu nedeniyle buruk olacağını vurgulayarak, "Tutuklu milletvekilleri olan bir Meclisin yapacağı her seçim eksiktir, aksaktır ve sakattır." değerlendirmesinde bulundu.