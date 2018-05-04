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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP TBMM Grubu, 24 Haziran'da yapılacak seçimde partinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olmasına oy birliğiyle karar verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP TBMM Grubu, 24 Haziran'da yapılacak seçimde partinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olmasına oy birliğiyle karar verdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:27
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP TBMM Grubu, partinin cumhurbaşkanı aday tanıtım toplantısı öncesinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Litai Otel'de toplandı. Basına kapalı toplantı yaklaşık yarım saat sürdü.

Toplantıda Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin oy birliğiyle partinin cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan İnce, "Her şey çok güzel olacak" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu toplantının ardından Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'na geldi.

Salona önce gelen İnce ile Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu partilileri selamladı.

Salonda "Türkiyem Kazanacak" ve "Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi" yazılı afişler asıldı.

Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayını resmi olarak açıklayacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPMuharrem InceSelvi KılıçdaroğluKemal Kılıçdaroğlu
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