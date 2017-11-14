"CHP'nin Atatürk adını anmaya yüzü kalmamıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Atatürk hiç kimsenin tekelinde değildir. Hele hele HDP, PKK ve FETÖ'nün yörüngesine giren CHP'nin Atatürk adını anmaya ne yüzü ne de hakkı kalmıştır." dedi.