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"CHP'nin Atatürk adını anmaya yüzü kalmamıştır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Atatürk hiç kimsenin tekelinde değildir. Hele hele HDP, PKK ve FETÖ'nün yörüngesine giren CHP'nin Atatürk adını anmaya ne yüzü ne de hakkı kalmıştır." dedi.

"CHP'nin Atatürk adını anmaya yüzü kalmamıştır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Atatürk hiç kimsenin tekelinde değildir. Hele hele HDP, PKK ve FETÖ'nün yörüngesine giren CHP'nin Atatürk adını anmaya ne yüzü ne de hakkı kalmıştır." dedi.

14 Kasım 2017 Salı 11:01
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"CHP'nin Atatürk adını anmaya yüzü kalmamıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Atatürk hiç kimsenin tekelinde değildir. Hele hele HDP, PKK ve FETÖ'nün yörüngesine giren CHP'nin Atatürk adını anmaya ne yüzü ne de hakkı kalmıştır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPCHPDevlet BahçeliHDPPKKFETÖ
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