CHP'nin Anayasa Mahkemesinden beklentisi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin, bundan sonraki yaşam ve yönetim biçimini belirleyecek çok önemli bir seçime gittiğini belirtti.

Özkoç, TRT Kanunu'nun 5. maddesine göre, TRT'nin tek yönlü, taraf tutan yayın yapamayacağını, bir partinin, grubunun çıkar çevresinin inanç ve düşüncesinin menfaatlerine alet olamayacağını ifade etti.

"TRT bugüne kadar böyle mi davrandı?" diyen Özkoç, bir RTÜK üyesinin, 2004'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yasalara uymadığı gerekçesiyle TRT'yi şikayet ettiğini anlattı.

TRT Genel Müdürü'ne seslenen Özkoç, TRT'nin açılımının, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"RTÜK üyelerimiz, YSK'ya başvuracak, suç duyurusunda bulunacaklar, yasalara uymadığı gerekçesiyle TRT'ye ceza verilmesini talep edecekler. Genel Müdüre sesleniyorum; sen siyasetçi değil, devletin memurusun. Erdoğan'a değil, millete hizmet etmen gerekiyor. Siyaset yapmak istiyorsan istifa edip siyasete gireceksin. Yoksa millete adam gibi hizmet edeceksin."

"Seçimi iptal edin demiyoruz"

Hem YSK'nin kararları hem de yeni çıkan yasaların, seçimin güvenilir şekilde uygulanmasını tehlikeye soktuğunu, bununla ilgili olarak da CHP'nin başvuruda bulunduğunu anlatan Özkoç, "Seçimi iptal edin" demediklerini, yarışmaktan, onlarla mücadele etmekten, seçime gitmekten asla korkmadıklarını vurguladı.