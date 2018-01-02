Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117535
ALTIN
158.524
DOLAR
3.7567
STERLİN
5.0916
EURO
4.5324
Alanya'da Kleopatra Plajı'na kalorifer yakıtı aktı
Alanya'da Kleopatra Plajı'na kalorifer yakıtı...
İpek & Mert Ortalığı Kasıp Kavuruyor
İpek & Mert Ortalığı Kasıp...
Bu ay 36 oyun seyirciyle buluşacak
Bu ay 36 oyun seyirciyle...
Süper Lig takımlarının tercihi Belek
Süper Lig takımlarının tercihi Belek
TSK 43 bin personel alacak
TSK 43 bin personel alacak

CHP'nin adayı hiç şüphesiz bir CHP'li olacaktır

CHP Grup Başkanvekili Altay, "Cumhurbaşkanı seçimine ittifak ile girmek, birinci tur bakımından gündemimizde yoktur. CHP'nin adayı hiç şüphesiz bir CHP'li olacaktır." dedi.

CHP'nin adayı hiç şüphesiz bir CHP'li olacaktır

CHP Grup Başkanvekili Altay, "Cumhurbaşkanı seçimine ittifak ile girmek, birinci tur bakımından gündemimizde yoktur. CHP'nin adayı hiç şüphesiz bir CHP'li olacaktır." dedi.

02 Ocak 2018 Salı 17:03
0 Okunma
CHP'nin adayı hiç şüphesiz bir CHP'li olacaktır

TBMM

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "2019 Kasım gibi görünen bana göre bu yıl gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri noktasında, CHP'nin cumhurbaşkanı seçimi noktasında ittifak ile seçime girmek, birinci tur bakımından gündeminde yoktur. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yetkili orgalarında görüşülüp karara bağlanacaktır. Ancak CHP'nin adayı hiç şüphesiz bir CHP'li olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nun kayığına binmiş olmazlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bay Kemal'in kayığı" ifadesini hatırlatan Altay, şu görüşlere yer verdi:

"Bay Kemal'in kayığına birlikte yola çıktığı arkadaşlarının bindiğini itham ediyor. Keşke binseler. Onlar o kayığa binerse Kılıçdaroğlu'nun kayığına binmiş olmaz, demokrasi, adalet ve hukukunun kayığına binmiş olurlar."

"İran'ın huzur ve istikrarı önemli"

CHP Grup Başkanvekili Altay, İran'da önemli gelişmeler yaşandığına işaret ederek, demokrasiden korkmamak, özgürlüklerden rahatsız olmamak, medyayı susturmamak gerektiğini belirtti.

Altay, Türkiye'nin komşularında kan, gözyaşı, olay, acı istemediğine dikkati çekerek, "İran'da eksikler var, demokrasinin son derece daraldığı kanalda insanlar çıkış arıyor. Bu çıkış aranırken şiddetten uzak durmak lazım. Kan, gözyaşı olmadan da insanların demokrasiyi elde edebileceğine, adaletin tesis edilebileceğine inananlardanım. İran'ın huzur ve istikrarı bizim açımızdan da son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPAdayCHP Grup Başkanvekili Altay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memleketin gelişmesini kim istemez? Herkes ister
Memleketin gelişmesini kim istemez? Herkes ister
Almanya ile ilişkilerde çok daha iyi bir yıl bekliyorum
Almanya ile ilişkilerde çok daha iyi bir yıl bekliyorum
Meclis bin 339 saat mesai yaptı, 298 yasa çıkardı
Meclis bin 339 saat mesai yaptı, 298 yasa çıkardı
15 Temmuz gecesi...
15 Temmuz gecesi...
Bu kafayla giderse iktidar yüzü göremez
Bu kafayla giderse iktidar yüzü göremez
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı
MHP 2018’de de çekinmeyecektir
MHP 2018’de de çekinmeyecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
CHP’de kurultay hazırlığı!
CHP’de kurultay hazırlığı!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ