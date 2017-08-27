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CHP'nin Adalet Kurultayından adalet değil sefalet çıkar

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, CHP'nin düzenlediği Adalet Kurultayı'na ilişkin, "Bu millete buradan adalet değil çıksa çıksa sefalet çıkar arkadaş. Sefalet çıkar, başka hiçbir şey çıkmaz." dedi.

CHP'nin Adalet Kurultayından adalet değil sefalet çıkar

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, CHP'nin düzenlediği Adalet Kurultayı'na ilişkin, "Bu millete buradan adalet değil çıksa çıksa sefalet çıkar arkadaş. Sefalet çıkar, başka hiçbir şey çıkmaz." dedi.

27 Ağustos 2017 Pazar 15:35
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CHP'nin Adalet Kurultayından adalet değil sefalet çıkar

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, partisinin Yenice İlçe Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ülke uğruna şehit olan tüm şehitlere rahmet diledi.

Doğu ve Güneydoğu'da şer odaklarıyla amansız bir mücadele verildiğini vurgulayan Çavuoğlu, "(Bugün ölürsem şehit olurum, cennete girerim kalırsam muradıma erişir, ülkeme yardım ederim.) diyen şehitlerimiz ve gazilerimizin omzunda Doğuda, Güneydoğu Anadolu'da şer odaklarıyla taşeronlarla mücadele gösteriyor bizim kahramanlarımız. Şehitlerimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize huzur ve sağlıklı ömürler niyaz ediyorum." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Alparslan'ın ruh ikliminde yaşamayan, Alparslan'ın gözlüğüyle bakamayan Anadolu'yu vatan kılmaya devam edemez. O gün Alparslan, üzerimdeki beyaz elbiseler benim kefenim olacak.' dedi. Bugün Cumhurbaşkanımız da bu yola çıkarken 'Kefenimi giydim ve ben bu yola çıktım.' dedi. O gün Alparslan beyaz elbise giyerek 'kefen' dedi. Sonra Cumhurbaşkanımız 'Ben kefenimi giydim de yola çıktım.' dedi. 15 Temmuz akşamında bir yerlerde oturup sünepe bir şekilde kahvesini yudumlamak yerine milletin ortasına indi ama o akşam sünepe bir şekilde oturanlar beyaz atletle karşımıza çıktı. Sevgili kardeşlerim beyaz atletten kefen olmaz. Malazgirt'te olmayandan bir şey olmaz."

"Bunların dünyası, zihni Anadolu'ya ait değil"

Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart'ta Çanakkale'ye gelmediğini belirterek, "Sen hangi 18 Mart'ta Çanakkale’ye geldin? Hangi 26 Ağustos'ta Malazgirt'te bulundun? Malazgirt ile ilgili söylediğin bir iki kelime var mı?" sorularını yöneltti.

Kılıçdaroğlu'nun Lozan'la ilgili birkaç şey söylediğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Be hey Kılıçdaroğlu, eğer Malazgirt olmasaydı Lozan'la ilgili bir şey söyleyemezdin. Malazgirt'le ilgili bir şey söyle o ruhu yaşa ama size bir şey söyleyeyim; bunların dünyası, zihni Anadolu'ya ait değil. Bunlar onun için bizleri Avrupa'ya şikayet ediyor. Bugün Avrupa'ya şikayet etmek değil mesele, Anadolu'yu dolaşıp milletin gönlüne girmektir iktidar olmak için geçen yol. Ama sen bunu yapamazsın sende bu yürek yok. Sen ancak 15 Temmuz'da bu ülkenin bağrına hançer saplamaya kalkanların savunucusu olup onlarla kol kola girerek yürürsün, bu utanç da sana yeter."

"Bizim Türkiye'de iktidar sorunumuz yok"

Türkiye'de iktidar sorunu olmadığını, muhalefet sorununun bulunduğunu vurgulayan Çavuoğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Bakın muhalefet iktidar için gereklidir. Çünkü iktidar yaptığı bir işi kendi penceresinden bakarak objektif olamayabilir. Muhalefet ilerleyici, ufuk açıcı olmalı. Her şeyden önemlisi bu memleket için bir alternatif olmalı. Avrupa'nın ve batının kirli odaklarına, tezgahlarına asla plan olmamalı. Bunu yapmalı. Ama bunu bugün görebiliyor muyuz? Göremiyoruz."

"Bu ne aymazlıktır kardeşim?"

Çavuşoğlu, CHP'nin Çanakkale'deki Adalet Kurultayının yapıldığı kamp alanında alkol kullanıldığı iddiasıyla ilgili sosyal medyada yer alan fotoğraflara da değinerek, şunları kaydetti:

"Bu ne aymazlıktır kardeşim? Bunu nasıl yapıyorsun? Sen şehidimizin ruhunu nasıl azap edersin? Yapma kardeşim bunu. Bir akşam sabret, yapacaksan başka bir yere git. Niye yapıyorsun bunu. Garezin mi var şehide? Garezin mi var bu millete? Niye yapıyorsun? Ama kalmamış, bu ülkeye, millete bir aidiyet duygusu kalmamış. Yazıklar olsun. Başka söyleyecek bir şey yok. Bu millete buradan adalet değil çıksa çıksa sefalet çıkar arkadaş. Sefalet çıkar, başka hiçbir şey çıkmaz."

Kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluYenice İlçe BaşkanlığıCHPCHPnin Adalet Kurultayı
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