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CHP MYK yerel seçim gündemiyle toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu yerel seçim gündemiyle toplandı. MYK'de, PM'ye sunulacak belediye başkan adaylarının durumları görüşülecek.

CHP MYK yerel seçim gündemiyle toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu yerel seçim gündemiyle toplandı. MYK'de, PM'ye sunulacak belediye başkan adaylarının durumları görüşülecek.

06 Aralık 2018 Perşembe 10:32
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CHP MYK yerel seçim gündemiyle toplandı

ANKARA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYKyerel seçim gündemiyle toplandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanan MYK'de yaklaşık 300 seçim bölgesi için yapılan eğilim ve merkez yoklaması ile anket çalışmaları ele alınacak.

MYK durumunu görüştüğü adayları saat 13.00'te yine Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'nin onayına sunacak.

MYK'nin ardından, aralarında Hatay, Aydın, Muğla ve Eskişehir'in de bulunduğu büyükşehirler ile 300'e yakın il, ilçe ve belde adayının PM onayına sunulması bekleniyor.

CHP 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 belediye başkan adayını belirlemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPMYKYerel Seçim
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