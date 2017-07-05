CHP MYK tepki yürüyüşünde toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlatılan yürüyüşün 21. gününde Kocaeli'nin Hereke mevkisindeki verilen molada toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, CHP'nin Gemlik Belediye Meclis Üyesi Avukat Özgür Aksoy'un öldürülmesine dikkati çekerek, "Avukatlık mesleğini icra eden belediye meclisi üyesi arkadaşımız katledildi. Acısını paylaşıyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Yürüyüşün son haftasına girdiklerini anımsatan Tezcan, pazar günü büyük buluşmayı gerçekleştireceklerini söyledi.

Tezcan, 15 Haziran'da Ankara'dan yola çıkıldıktan sonra toplumun her kesiminden yürüyüşe destek verildiğini belirterek, "Gönlünü burayla paylaşan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Dalga dalga büyüyen yürüyüşümüz Maltepe'deki büyük buluşmaya gidiyor. 9 Temmuz'da saat 18.00'de Maltepe'de o büyük buluşmayı gerçekleştireceğiz. Adalet özlemi ve isteği olan herkesin buluşması ve oradan sesini bütün dünyaya yükselteceği o büyük buluşmayı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Mitingle ilgili bir kurallar bütünü belirleyecekleri bilgisini veren Tezcan, bunları kamuoyuyla da paylaşacaklarını kaydetti.

Tezcan, mitinge ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu yürüyüşün tek bir sloganı var. O da 'Hak, hukuk, adalet.' Tema sadece adalet. Bu yürüyüşün afişi, flaması ve bayrağı sadece adalet pankartı, Atatürk posterler ve Türk bayrağı olacak. Bunun dışında pankart, flama taşınmayacak. Hiçbir kuruluş, dernek, sivil toplum örgütü, siyasi parti bayrağı ve afişi taşınmayacak, sloganı da atılmayacak. Adalet yürüyüşü güzergahında yürüyüşüne devam ederken, Türkiye'nin adalete ne kadar ihtiyacı olduğunu yaşanan olaylar bir kere daha gösteriyor."

'Önlemlerin artırılmasından rahatsız değiliz'

Tezcan, yürüyüşe saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalandığı haberlerinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"Bölgede bir DEAŞ operasyonu olduğu bilgisini aldık. Bunun bir rutin çalışma sonucu olduğunu öğrendik. Bu yürüyüşe dönük bir özel saldırı ve plana dayalı operasyon değilmiş. Emniyetin terör örgütlerine yönelik rutin çalışmasının bir parçası. Doğal olarak yürüyüş güzergahı buradan geçince emniyetin dikkati ve çabaları belli noktalara daha fazla yoğunlaşıyor. Bu yararlı da bir şey. Bu çerçevede yürüyüşe yönelik saldırı planı değil de genel operasyonlar çerçevesinde yapılmış bir önlem ve operasyon olduğu bilgisini aldık. Önlemlerin artırılmasından rahatsız değiliz. Bizim de talebimizidir. Bütün provokasyon girişimlerine karşı güvenli şekilde yürüyüşü tamamlayıp mitingi gerçekleştirmek istiyoruz. İlk günden bu yana emek veren emniyet ve jandarma mensuplarına teşekkür ediyoruz. Her geçen gün sayımız, kortej uzunluğu ve ilgi artıyor. Bu çerçevede vatandaşların korteje aranarak alınması önlemi bizce de uygun bir önlemdir. Daha önce de yürüyüş güzergahının kapatılmasını talep etmiştik. Araç girişlerine ve trafiğe kapatılmasını Tek şeritten gidiş gelişin verilmesi talebi..."

Hükümet üyelerinin yürüyüşe yönelik söylemlerini eleştiren Tezcan, bu tür söylemlerin provokasyon yapacakları cesaretlendirdiğini savundu.