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CHP MYK olağanüstü toplandı

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün açıkladığı 10 maddelik Taksim Manifestosu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını bildirdi.

CHP MYK olağanüstü toplandı

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün açıkladığı 10 maddelik Taksim Manifestosu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını bildirdi.

25 Temmuz 2016 Pazartesi 13:47
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CHP MYK olağanüstü toplandı

 CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek, "Liderler Zirvesi" öncesi olağanüstü toplandı.

Toplantının ardından, bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır,, zirve sırasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu toplantıya, HDP'nin de davet edilmesi gerektiğini ifade edeceğini aktardı.

Sındır, "HDP'nin 15 Temmuz sonrası ortak bildiriye imza atmış parti olarak, bu sürecin içerisinde doğrudan olması gerektiğini ifade edecek Sayın Cumhurbaşkanı'na." dedi.

MYK üyelerinin toplantıda görüşme ile düşüncelerini ifade ettiğini anlatan Sındır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü mitingde paylaştığı 10 maddelik, "Taksim Manifestosu"nu bir dosya olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunacağını kaydetti.

Sındır, "Kılıçdaroğlu'nun daha önce eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne neden gittiği yönündeki eleştirileri" de hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda Türkiye olağanüstü bir süreçte. Olağanüstü bir durum içerisinde, dolayısıyla böyle bir koşul altında orada bulunmak ülkemizin, yaşadığımız süreç ve sonrasının daha sağlıklı yapılanması için önemli diye düşünüyoruz. Türkiye çok hassas bir dönemden geçiyor, bu koşullarda orada olmanın ülkemize yarar getireceğini düşünüyoruz."

Öte yandan, MYK'da CHP'nin Taksim Mitingi'ne ilişkin değerlendirme yapıldığı da vurgulandı.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2016 13:48
Anahtar Kelimeler:
CHPMYKKemal KılıçdaroğluTürkiyeTaksim Mitingi
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