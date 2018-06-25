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CHP milletvekillerinin yarısı yeniden seçildi

CHP'nin 26. Dönem milletvekillerinden 65'i, yeni dönemde de görev alacak. CHP'nin TBMM'deki yeni yüzleri arasında Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, DİSK'in eski Genel Başkanı Kani Beko, eski bakanlardan Abdüllatif Şener de yer aldı.

CHP milletvekillerinin yarısı yeniden seçildi

CHP'nin 26. Dönem milletvekillerinden 65'i, yeni dönemde de görev alacak. CHP'nin TBMM'deki yeni yüzleri arasında Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, DİSK'in eski Genel Başkanı Kani Beko, eski bakanlardan Abdüllatif Şener de yer aldı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 01:57
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CHP milletvekillerinin yarısı yeniden seçildi

TBMM

CHP'nin 26. Dönem milletvekillerinden 65'i, 27. Dönem Parlamentosu'nda da görev alacak.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Kasım 2015'te seçilen 65 CHP'li milletvekili, yeniden seçilmeyi başardı.

Yeniden seçilen milletvekilleri şöyle:

CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Kuşoğlu ve Murat Emir, Antalya Milletvekilleri Deniz Baykal ve Çetin Osman Budak, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekilleri Lale Karabıyık, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, daha önce Tunceli milletvekili olan şimdi Elazığ'dan seçilen Gürsel Erol, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Hatay Milletvekili Serkan Topal, İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Engin Altay, Erdoğan Toprak, Mehmet Bekaroğlu, Zeynel Emre, Sibel Özdemir, CHP Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekilleri Tuncay Özkan, Murat Bakan, Özcan Purçu, Tacettin Bayır, Selin Sayek Böke, Kamil Oktay Sındır ve Atila Sertel, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak ve Candan Yüceer, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.

CHP'nin TBMM'deki yeni yüzleri arasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki görevine son verilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da yer aldı. Kaboğlu, İstanbul'dan milletvekili seçildi.

DİSK'in eski Genel Başkanı Kani Beko da CHP'nin İzmir Milletvekili oldu.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener de TBMM'ye CHP'nin Konya listesinden girdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPTBMM
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