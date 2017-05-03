CHP Milletvekili Sağlar hakkında disiplin süreci başlatıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Böke, Mersin Milletvekili ve PM üyesi Fikri Sağlar hakkında, basında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin sürecinin başlatılması kararının alındığını bildirdi.