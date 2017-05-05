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"CHP milletin sözünü kabule yanaşmıyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, "Referandumda yarıdan bir fazla oyu alan kazandığı halde, CHP bir kere olsun milletin sözünü kabule yanaşmamaktadır." dedi.

"CHP milletin sözünü kabule yanaşmıyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, "Referandumda yarıdan bir fazla oyu alan kazandığı halde, CHP bir kere olsun milletin sözünü kabule yanaşmamaktadır." dedi.

05 Mayıs 2017 Cuma 12:11
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"CHP milletin sözünü kabule yanaşmıyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, "yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yürütme erkini doğrudan millete dayandırarak güçlendirmeyi amaçlayan cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasal sürecin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Milli iradenin sözünün üstüne söz söylemenin Türkiye'de belli bir kesimde alışkanlık haline geldiğini belirten Çetin, şöyle devam etti:

"Referandumda yarıdan bir fazla oyu alan kazandığı halde, CHP bir kere olsun milletin sözünü kabule yanaşmamaktadır. Milletin sözüne sırtını dönerek işi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar götüren CHP ve yapışık ikizi HDP, toplumsal gerginlik ve cepheleşmeden medet umacak kadar çaresiz hale düşmüştür. Ana muhalefet gibi önemli bir sorumluluğu taşımaktan uzak bu zihniyet, referandum gecesinden bu yana sokağı bir çözüm olarak işaret eden açıklamalarıyla Türkiye'de Arap baharı özlemi içerisinde olduğunu ifşa etmektedir.

Milletin ihtiyaç ve beklentilerini duymaktan uzak CHP yöneticileri, koskoca Atatürk'ün partisini başka partilerin düşkünlerine ve HDP'nin sözcülüğüne muhtaç hale düşürmüştür. CHP adına ve amblemine bağlı vatansever tabanına rağmen, CHP'yi idare edenler cezaevindeki HDP'lilerin yokluğunu aratmayan çıkışlarıyla Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır."

"Sahte demokratlığını ispatlamıştır"

MHP'de organize edilen mühendislik çalışmasıyla, CHP bünyesinde hazırlanan dalgalanmanın ilişkili olduğuna işaret eden Çetin, "Siyasi partileri dizayn etme programının nerelerde hazırlandığı ve nasıl devreye sokulduğunu CHP yöneticilerinin bizden daha iyi bildiğinden şüphemiz yoktur. MHP'yi karıştırmak amacıyla demokrasi adına mangalda kül bırakmayan CHP'deki zihniyet, kendi partilerindeki en ufak çıkışa dahi kapının önünü göstererek sahte demokratlığını ispatlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şefkat ÇetinMHPCHP
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