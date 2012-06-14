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CHP, MHP ve BDP'den randevu isteyecek

CHP’li Birgül Ayman Güler yaptığı açıklamada MHP ve BDP’den ‘Kürt sorununun çözümü için randevu isteyeceklerini’ söyledi.

CHP, MHP ve BDP'den randevu isteyecek

CHP’li Birgül Ayman Güler yaptığı açıklamada MHP ve BDP’den ‘Kürt sorununun çözümü için randevu isteyeceklerini’ söyledi.

14 Haziran 2012 Perşembe 09:02
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CHP, MHP ve BDP'den randevu isteyecek
CHP’li Birgül Ayman Güler yaptığı açıklamada MHP ve BDP’den ‘Kürt sorununun çözümü için randevu isteyeceklerini’ söyledi. Güler, “AKP'den sonra MHP ve BDP ile birlikte olmayı çok önemsiyoruz” dedi.
CHP, Devlet Bahçeli’nin “Çay içmek için bile görüşmeyiz” sözlerine rağmen MHP’den randevu istemeye hazırlanıyor...
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler, partisinin Kürt sorununun çözümü için başlattığı sürece değindi.
Süreç kapsamında AK Parti’den sonra MHP ve BDP ile de görüşmek istediklerini ifade eden Güler, “Biz o beraberliği sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Başbakan'ın bu süreci kullandığı üslupla kırdığını görüyoruz ama süreci izlemeyi sürdürüyoruz. MHP ve BDP ile de randevu talebiyle görüşmelerimizi sürdüreceğiz'' diye konuştu.
TOPLUMSAL MUTABAKAT 
Güler, Erdoğan’ın önerdiği ‘ikili çözüm önerisi’nin ise toplumsal mutabakat olmayacağını dile getirdi.
MHP ve BDP’nin sürecin dışında kalmaması gerektiğini anlatan Güler, şöyle devam etti:
''Demek ki Sayın Başbakan anayasa çalışmalarında da böyle bir zihniyete sahip. Öyle anlaşılıyor ki Sayın Başbakanın aklında toplumsal mutabakat öyle herkesin olduğu bir ortam değil.
Kendi istediğini yapabildiği eksik katılımlı çalışmaları da kabul ettirebiliyorsa oluyor. Ama tanımı gereği bunun yanlış olduğu kanısındayız.''  
MHP’YE UZLAŞMA ÇAĞRISI 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ise katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Meclis’teki 4 partinin terör sonunu ile ilgili biraraya gelmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, partisinin görüşme çağrılarına olumsuz yanıt veren MHP'yi de uzlaşmaya çağırdı.
Kılıçdaroğlu Oslo görüşmesi ile ilgili bir soru üzerine de "Gayrimeşru zeminlerde aramalar" sonuç vermez dedi.
MİT’E ULUDERE ELEŞTİRİSİ 
CHP lideri ayrıca MİT'in Uludere olayından 1 gün sonra haberi olduğu iddiasına da değindi. Kılıçdaroğlu, "Herkesin haberi oluyor MİT'in haberi daha sonra oluyor. Böyle bir şey kabul edilemez'' diye konuştu.

Son Güncelleme: 14.06.2012 01:03
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