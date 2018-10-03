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CHP'li Yılmaz'dan partisinin muhalefet anlayışına özeleştiri

CHP Ardahan Milletvekili Yılmaz, "Ben partimin muhalefette kalmasını istemiyorum. Her şey hükümet tarafından belirlenirken partimin sus pus olmasını istemiyorum" dedi.

CHP'li Yılmaz'dan partisinin muhalefet anlayışına özeleştiri

CHP Ardahan Milletvekili Yılmaz, "Ben partimin muhalefette kalmasını istemiyorum. Her şey hükümet tarafından belirlenirken partimin sus pus olmasını istemiyorum" dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:05
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CHP'li Yılmaz'dan partisinin muhalefet anlayışına özeleştiri

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Ben partimin muhalefette kalmasını istemiyorum. Her şey hükümet tarafından belirlenirken partimin sus pus olmasını istemiyorum." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinin tutumlarına dikkati çekerek, ciddi bir sorgulama yapmalarını istedi.

Sistemin içerisinde kalarak bir muhalefet yapıp sonuç alma imkanının ortadan kalktığını ifade eden Yılmaz, "Açıkça söyleyelim, bir tiyatro, bir orta oyunu, bir gaz alma ve bir horoz dövüşüne dönüşmüş olan, hiçbir işlevselliği kalmamış, basit, hiçbir heyecan uyandırmayan, salı günü yapılan grup toplantıları, belki iktidarın işine yarayabilir ama artık muhalefetin hiçbir işine yaramamakta, halkta hiçbir heyecan uyandırmamaktadır." diye konuştu. 

CHP'nin halkın partisi olduğunu, milleti Meclise getirene kadar, milletin ayağına kendisinin gitmesi gerektiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu toplantıları değişik illerde, bütün sivil toplum dinamikleriyle, halkla sokaklarda, meydanlarda, caddelerde o illerin sorunlarını önceleyerek yapmalıyız. Muhalefet anlayışı artık bu dönemde farklı bir mecraya sürüklenmek zorunda. Yoksa aynı yöntemle farklı bir sonuç alamayacağımızı bilmemiz lazım. Bu tiyatroya son vermemiz lazım. Bu toplantılar halkımızda hiçbir heyecan yaratmamaktadır."

Toplumun bütün dinamikleriyle aç, sefil, geçinemeyen insanlarla büyük bir miting yapılması önerisinde bulunan Öztürk Yılmaz, toplumun buna hazır olduğunu söyledi.

Yılmaz, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Kendisinin CHP kampına ve grup toplantısına katılmadığının hatırlatılmasının ardından "Partinize yönelik bir kırgınlık mı var?" sorusuna Yılmaz, "Ben partimin muhalefette kalmasını istemiyorum. Her şey hükümet tarafından belirlenirken partimin sus pus olmasını istemiyorum." karşılığını verdi.

16 Nisan referandumu öncesinde ve 24 Haziran seçimlerine yönelik parti içinde yapılan toplantılarda düşüncelerini aktardığını anlatan Yılmaz, "Ben 3 seçime girdim, 3'ünde de zaferle çıktım. Biz başarısızlığı yaşamak zorunda değiliz. Başarısızlığa mahkum olmuş değiliz. Biz başarısızlığa esir olmuş değiliz. Böyle bir şeyi reddediyorum, başarmak zorundayız." dedi.

"CHP Grubunun sayısının azalması hoş bir şey olmayacak"

Bazı milletvekillerinin, bu görevlerinden istifa ederek belediye başkanlıkları için aday olmak istediklerinin hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Milletvekillerinin belediye başkan adayı olmalarını doğru bulmuyorum. Bizim CHP Grubunun sayısının azalması hoş bir şey olmayacaktır. Burada bir ilke olması lazım. Ama arkadaşlarımızın takdiri, onlara da bir şey söyleyemiyorum. Bu düşünceye katılmadığımı belirtmek istiyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Ardahan Milletvekili Öztürk YılmazCHP
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