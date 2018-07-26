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CHP'li Tüzün'den '59 il başkanı imzalı' açıklamaya tepki

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "İmza bekleme süreci pazartesi 17.00'de bitiyor. Biz gerekli salt çoğunluğa ulaştık." dedi.

CHP'li Tüzün'den '59 il başkanı imzalı' açıklamaya tepki

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "İmza bekleme süreci pazartesi 17.00'de bitiyor. Biz gerekli salt çoğunluğa ulaştık." dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:49
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CHP'li Tüzün'den '59 il başkanı imzalı' açıklamaya tepki

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "İmza bekleme süreci pazartesi 17.00'de bitiyor. Biz gerekli salt çoğunluğa ulaştık ama hedefimiz 700'ü aşmak." dedi.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların sözcülüğünü yapan Tüzün, CHP'nin 59 il başkanının yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Bugün açıklamada bulunan il başkanları kendi illerinde bulunan kurultay delegelerinden kaç tanesinin imza verdiklerini bilmiyorlar mı?" diye soran Tüzün, şunları aktardı:

"Onların görüşleri alınmadan, ilçe ve il kadın kollarının, örgütün görüşleri alınmadan, danışma kurulları yapılmadan panik içerisinde yapılan bir açıklamadır. Dolayısıyla il başkanları şahsi görüşlerini ifade etmişlerdir, örgütlerin görüşlerini değil."

Kendilerinin imza toplama süreçlerinde bir sıkıntı bulunmadığını ve son gün olan pazartesi saat 17.00'ye kadar imza toplamayı sürdüreceklerini belirten Tüzün, "İmza bekleme süreci pazartesi 17.00'de bitiyor. Biz gerekli salt çoğunluğa ulaştık ama hedefimiz 700'ü aşmak." dedi.

"700'e yakın mısınız?" sorusu üzerine Tüzün, "Sayı vermiyoruz biliyorsunuz ama salt çoğunluğumuz var." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPYaşar Tüzün
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