CHP'li Tanal köpeğiyle basın toplantısı düzenledi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, köpeği Dora ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Anaşasa teklifi görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaşanan kavgadan sonra AK Parti'li bir milletvekilinin, daha önce olan bir yarasını göstererek, "beni ısırdılar" dediğini öne süren Tanal, AK Parti'li milletvekillerinin de "Köpek giremez" uyarısı bulunan kağıtları gösterdiğini anımsattı.

Hayvanların haklarının olduğunu, hayvan sevgisinin insanı iyileştirdiğini düşündüklerini belirten Tanal, "Canlıya sevgi çok önemlidir. Bitkiye, hayvana ve insana sevgi birbirinden ayrı düşünülemez. Hayvanı sevmeyen insanı da sevemez. Belki de içlerinde hayvan sevgisi dahi olmayan insanların yüzünden burada böylesine çürümüş bir ortam var." dedi.

Mahmut Tanal, Mecliste gösterilen "Köpek giremez" uyarı yazılarının aynı zamanda hayvan haklarının ihlali olduğunu, bir hayvansever olarak bu zihniyeti kınadığını kaydetti.

"Genel Kurula giriş belli kurallara bağlı"

Tanal, "Köpeği Genel Kurulda görebilecek miyiz?" sorusuna, "Hayvan sevgisini topluma alıştırabilirsek görebileceğiz ama Genel Kurula giriş belli kurallara bağlıdır ve benim de hukukçu olarak buna bağlı kalmam lazım." yanıtını verdi.

Köpeğinin adının "Dora" olduğunu belirten Tanal, basın toplantısının ardından köpeği ile arabasına binerek basın kapısının önünden ayrıldı.