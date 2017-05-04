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CHP'li Pekşen'den Anayasa Mahkemesine başvuru

CHP'li Pekşen, "halk oylaması sürecinde seçme hakkı ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla, seçimin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

CHP'li Pekşen'den Anayasa Mahkemesine başvuru

CHP'li Pekşen, "halk oylaması sürecinde seçme hakkı ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla, seçimin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

04 Mayıs 2017 Perşembe 12:20
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CHP'li Pekşen'den Anayasa Mahkemesine başvuru

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, "halk oylaması sürecinde seçme hakkı ve ifade özgürlüğünün açık şekilde ve ağır hukuka aykırı kararlarla ihlal edildiği" iddiasıyla, seçimin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Pekşen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "16 Nisan'daki referandumda sandıklarda tespit edilen hukuksuzluğun, sahteciliğin, hukuk devletinde olmaması gereken şaibenin, lekenin bir şekilde örtbas edilmeye, gündemin başka konulara çekilmeye çalışıldığını" savundu.

Anayasa Mahkemesinin, toplumdaki bütün gerginliklerin, çatışmanın ana nüvesi olduğunu öne süren Pekşen, "Öylesine bir Anayasa Mahkemesi var ki Başkanı bir telaş içinde, KHK adı altında kullanılan hukuksuzluklara kılıf aramakla meşgul. Yarın bir KHK ile 'Anayasanın ilk 3 maddesini değiştirdim' derseler siz ne diyeceksiniz? Bu soruya cevap veremeyecekseniz niye oturuyorsunuz? Bundan sonra orada oturduğunda hakim rozetini hangi gerekçeyle taşıyacaksınız." diye konuştu.

YSK'nın, Başkan ve üyelerini hedef gösteren, içeriği itibarıyla suç oluşturan açıklamalar nedeniyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldığını anımsatan Pekşen, bu suç duyurusunda adının da yazılmasını istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPHaluk PekşenHalk OylamasıAnayasa Mahkemesi
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