CHP'li Özel'den Genelkurmay çatı davasına müdahillik talebi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı çatı davaya müdahillik talebinde bulundu.

Özel, suçtan zarar gördüğünü belirttiği müdahillik talebine ilişkin dilekçesini, avukatı aracılığıyla, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda davayı gören Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

Özel, duruşmaya verilen arada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, partisinin Genelkurmay çatı davasını ilk günden beri takip ettiğini anımsattı.

Partisi adına ilk gün müdahillik dilekçesi verildiğini belirten Özel, bugün şahsı adına davaya müdahillik talebinde bulunduğunu bildirdi. Özel, 15 Temmuz'da TBMM'de bulunan CHP'li milletvekillerinin de ayrı ayrı müdahillik dilekçesi vereceklerini açıkladı.

Dilekçede, CHP ile FETÖ arasındaki tarihsel husumeti vurguladıklarını belirten Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Biz, özellikle geçmiş dönemde, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk davaları denen kumpas davalarını bire bir takip etmiş CHP Cezaevi Komisyonu olma sıfatıyla da oradaki davalarda yapılan kumpasların, şimdi burada yargılanan kişilerin önünü açması ve darbe planı açısından son derece önemli olduğunu vurguladık. Hem kurumsal olarak tarihsel husumetimiz hem Ergenekon, Balyoz davaları sürecinde yaşananlar hem de 15 Temmuz gecesi bu karargahtan verilen talimatla Meclise yağdırılan bombaların hayatımıza doğrudan kastetmesinden dolayı partimizin ve orada bulunan milletvekillerimizin suçtan zarar gördüğü açık.

15 Temmuz gecesi Mecliste yaptığımız konuşma, CHP'nin 94 yıl boyunca çok kez seçimlere girip, yenip yenildiği ama darbecilere yenilmediği, teslim olmayacağı, halkı direnmeye davet ettiğimiz ve CHP olarak seçilmiş parlamentonun yanında olduğumuz, ana muhalefet dışında herhangi bir görevimizin olmayacağı gibi darbeye karşı ortak mücadele söylemimizin vurgulandığı bu müdahillik dilekçemizi, avukatımız vasıtasıyla mahkeme heyetine sunduk, dosyadaki yerini aldı."

Özel, mahkemenin müdahillik talebini kabulü konusunda bir endişesinin olmadığını dile getirdi.