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CHP'li Özel'den 'aday' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP'nin adayını ne zaman açıklayacağına ilişkin, "Erdoğan'ın keyfine, dileğine, istediğine uygun bir zamanda değil bizim tercihlerimize, istediğimize, doğrularımıza en uygun zamanda yapılacak." dedi.

CHP'li Özel'den 'aday' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP'nin adayını ne zaman açıklayacağına ilişkin, "Erdoğan'ın keyfine, dileğine, istediğine uygun bir zamanda değil bizim tercihlerimize, istediğimize, doğrularımıza en uygun zamanda yapılacak." dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:17
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CHP'li Özel'den 'aday' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunun perşembe olmasına rağmen kapalı olduğuna işaret eden Özel, "Meclis, kendisinden beklenen her şeyi gerçekleştirdi, çıkarılacak kanun kalmadı da mı kapalı? Polis, infaz koruma memurları, atanamayan öğretmenler, akaryakıt indirimi, destekleme primi bekleyen çiftçi, öğrenci, emekli, emekçinin sorunları çözüldü de mi kapalı? İskandinav ülkelerindeki gibi çıkarılacak kanun kalmadı, bir süreliğine tatil yapalım, çalışma saatlerini azaltalım mı diyorlar? AK Parti'nin seçim bildirgesinde yer alanlar yerine geldiği için mi kapalı?" diye sordu.

Özel, halkın Meclisten çok beklentisi olduğunu vurgulayarak, 1 Kasım'da AK Parti ve MHP'ye oy verenlerin, "Meclis kapansın, Meclisin yetkileri bir diktatöre devredilsin" diye oy vermediğini savundu.

"Hadi canım sen de"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, hayretle okumaya, dinlemeye devam ettiklerini anlatan Özel, Erdoğan'ın, "Bir yerde adalete özlem çok fazla ifade ediliyorsa orada zulüm var demektir. En büyük adalet reformları, en büyük zulüm düzenlerinin ardından geldi" dediğini belirtti.

Özel, "AK Parti Genel Başkanı'na mı bu metni yazdınız yoksa CHP'ye mi, başka bir muhalefet partisine mi öneriyorsunuz? Bu sözleri birinin söylüyor olması çok mantıklıdır ama tek söyleyemeyecek kişi söylemektedir. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından, tüm unsurlarıyla hayata geçecek yeni yönetim sisteminde yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı daha bağımsız hale getirmeyi hedeflediklerini söylediğini anlatan Özel, "16 yıldır iktidarsınız elini tutan mı var? 16 yıldır iktidarda olan birisi, ülkede adaletin bağımsız olmadığını, yasamanın itibarsızlaştığını, yürütmenin yetkin olmadığını, 16 yıldır yapamadığı bu iş için 5 yıl daha yetki istediğini söylüyor. Hadi canım sen de." diye konuştu.

"Belirlediğimiz gündemin peşinde koşmaktan"

CHP Grup Başkanvekili Özel, daha sonra CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve basında yer alan aday isimlerine yönelik soruları yanıtladı.

Bu konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verildiğini anımsatan Özel, Kılıçdaroğlu'nun bu süreci, kendisi ve görevlendirdiği ekiple sürdüreceğini kaydetti.

Özel, "İsmi geçen geçmeyen herkes, hepimiz, Sayın Genel Başkan'ın yetkisinde olan, daha önce altını çizdiğimiz değerler doğrultusundaki değerlendirmeye tabidir. Bunun dışında herhangi bir bilgi, farklılık ifade etmek mümkün değil." dedi.

CHP'nin adayını ne zaman açıklayacağına yönelik soru üzerine Özel, "Birileri gündemi belirleyememekten, belirlediğimiz gündemin peşinde koşmaktan çılgına dönmüş durumdadırlar. YSK takvimi açıkladı. Son tarih belli, adayımız o gün, ondan çok daha önce açıklanabilir. Emin olsunlar ki Erdoğan'ın keyfine, dileğine, istediğine uygun bir zamanda değil bizim tercihlerimize, istediğimize, doğrularımıza en uygun zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız. Bundan emin olabilir." diye konuştu.

Ortaklaşacak adımlar atmaya yaklaşılıyor

Sıfır barajla ilgili bir soru üzerine, CHP'nin büyük bir uzlaşının, ittifakın peşinde olduğunu ifade eden Özel, bunun için gerekli sorumluluğu almanın, gerektiği zaman özveri göstermenin önemine işaret etti. Özel, "İlk temaslardaki birbirimizin düşüncelerine olan mesafelerimizle son zamanda gelen nokta arasında ciddi farklar var. Temas aralığı kısalıp, temas süreleri uzadıkça herkes biraz daha ortaklaşacak adımlar atmaya yaklaştığını görüyor. Bundan da tüm taraflar memnuniyet duyuyor." değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPÖzgür Özel
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