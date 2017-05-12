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CHP'li milletvekillerinden Başbakan Yıldırım'a mektup

CHP'li 30 milletvekili, KHK ile işlerine son verildiği gerekçesiyle açlık grevi yapan eğitimci Gülmen ve Özakça'nın görevlerine iadesi için Başbakan Yıldırım'a mektup gönderdi.

CHP'li milletvekillerinden Başbakan Yıldırım'a mektup

CHP'li 30 milletvekili, KHK ile işlerine son verildiği gerekçesiyle açlık grevi yapan eğitimci Gülmen ve Özakça'nın görevlerine iadesi için Başbakan Yıldırım'a mektup gönderdi.

12 Mayıs 2017 Cuma 12:17
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CHP'li milletvekillerinden Başbakan Yıldırım'a mektup

CHP'li 30 milletvekili, KHK ile işlerine son verildiği gerekçesiyle açlık grevi yapan eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın görevlerine iadesi için Başbakan Binali Yıldırım'a mektup gönderdi.

Milletvekillerinin imzasını taşıyan mektupta, öğretim görevlisi Gülmen ve sınıf öğretmeni Özakça'nın açlık grevinde olduğu, sağlık durumlarının her geçen gün daha da kötüleştiği ifade edildi.

Mektupta, "Kamuoyunda bu konuda oluşan yoğun hassasiyet ve Gülmen ile Özakça'nın telafisi mümkün olmayacak sağlık sorunları riski göz önüne alınarak durumlarının tekrar incelenmesi ve görevlerine iadeleri hususunun acilen değerlendirilmesini dikkatlerinize sunuyorum." denildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPBaşbakan YıldırımKhkBaşbakan Binali Yıldırıma mektup
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