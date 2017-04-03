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CHP'li milletvekillerden 'evet' standına ziyaret

Üsküdar'da referandum çalışması yapan CHP'li milletvekilleri, "evet" standını ziyaret etti.

CHP'li milletvekillerden 'evet' standına ziyaret

Üsküdar'da referandum çalışması yapan CHP'li milletvekilleri, "evet" standını ziyaret etti.

03 Nisan 2017 Pazartesi 16:38
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CHP'li milletvekillerden 'evet' standına ziyaret

İstanbul Üsküdar'da referandum çalışması yapan CHP'li milletvekilleri, "evet" standını ziyaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, referandum çalışmaları kapsamında Üsküdar'a giden CHP'li milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu ve Mahmut Tanal, burada esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Vatandaşlara, referandumda neden "hayır" diyeceklerini anlatan CHP'li milletvekilleri, daha sonra AK Parti'nin "evet" çadırını ziyaret ederek, buradaki görevlilerle sohbet etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ÜsküdarCHPli MilletvekilleriEvet StandıHayır StandıReferandumReferandum çalışmalarıAK PartiCHP
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