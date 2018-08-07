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CHP'li İnce'den 'Kimse partiden ayrılmasın' açıklaması

CHP'li İnce, "Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li İnce'den 'Kimse partiden ayrılmasın' açıklaması

CHP'li İnce, "Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın." değerlendirmesinde bulundu.

07 Ağustos 2018 Salı 17:53
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CHP'li İnce'den 'Kimse partiden ayrılmasın' açıklaması

CHP'li Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için imza veren kurultay delegelerinin iradesine ve isteğine sahip çıktıklarını belirterek kimsenin "anlık tepkilerle" partiden ve partideki görevlerinden ayrılmaması gerektiğini bildirdi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"CHP’de olağanüstü kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPMuharrem Ince
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