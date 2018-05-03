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CHP'li İnce, cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddialara cevap verdi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kendisinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin." dedi.

CHP'li İnce, cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddialara cevap verdi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kendisinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin." dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:46
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CHP'li İnce, cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddialara cevap verdi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." açıklamasını yaptı.

Yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacaklara CHP'lilerin yardımcı olmasını isteyen İnce, "Yardımcı olsunlar ki bu diktatöre göstersinler. İmza konusunda arkadaşlarımıza örgütümüzün yardımcı olacağına inanıyorum. CHP'lilerin ittifak içerisinde aday olmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarına imza vererek yardımcı olmasını istiyorum." diye konuştu.

İlhan Kesici de basın mensuplarının soruları üzerine, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." yanıtını verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPYalova
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