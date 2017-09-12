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CHP'li Gök'ten Danıştay'a başvuru

CHP Grup Başkanvekili Gök, "Danıştay Başkanı Güngör'ün hakimlik mesleği ile bağdaşmayan beyan ve eylemleri olduğu" iddiasıyla,Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve cezalandırılması istemiyle Danıştay'a başvuruda bulundu.

CHP'li Gök'ten Danıştay'a başvuru

CHP Grup Başkanvekili Gök, "Danıştay Başkanı Güngör'ün hakimlik mesleği ile bağdaşmayan beyan ve eylemleri olduğu" iddiasıyla,Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve cezalandırılması istemiyle Danıştay'a başvuruda bulundu.

12 Eylül 2017 Salı 15:31
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CHP'li Gök'ten Danıştay'a başvuru

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Danıştay Başkanlığı'na, "Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün hakimlik mesleği ile bağdaşmayan beyan ve eylemleri olduğu" iddiasıyla, Danıştay Başkanlık Kurulunca Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve "hizmet süresine göre istifa etmeye veya emekliliğe davet" ile cezalandırılması istemiyle Danıştay'a başvuruda bulundu.

Başvurunun ardından basın açıklaması yapan Gök, Danıştay ve idare mahkemelerinde görev yapan tüm hakim ve savcıların yürütme karşısında diğer tüm hakimler gibi bağımsız, tarafsız ve başları dik olması gerektiğini ifade etti.

Gök, Güngör'ün, bütün geleneksel teamülleri, yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını bugüne kadar eşi görülmedik ölçüde zedeleyen, aşağılayan bir tutum içerisinde olduğunu öne sürdü.

Güngör'ün CHP'ye ilişkin açıklamalarını anımsatan Gök, şöyle devam etti:

"Güngör, 'Tek başlarına güçlü siyaset yapamadıkları için eskiden onların imdadına yargı yetişirdi. Şimdi artık bunu yargı yapmıyor' diyerek tam bir iktidar sözcüsü gibi, AK Parti milletvekili gibi konuşmalar yaparak partimiz hakkında asılsız iftira ve ithamlarda bulunmuştur.

Adalet yürüyüşümüzle ilgili 'neyin yürüyüşü' demek suretiyle binlerce, on binlerce insanın katıldığı, milyonlarca insanın desteklediği ve mitingde buluştuğu adalet yürüyüşünü küçümseyen, eleştiren bir anlayış içerisinde bir yaklaşımda bulunmuştur."

Hakim ve savcıların vicdanlarıyla karar vermelerini beklediklerini dile getiren Gök, şunları kaydetti:

"Hakimlik ve savcılık çok şerefli bir meslektir. Bir Danıştay başkanının bütün idare mahkemesindeki hakimleri ve savcıları, Danıştay'daki hakim ve savcıları töhmet altında bırakan bu davranışı karşısında artık tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirdiğini ifade etmek istiyoruz. Bu Danıştay Başkanı CHP'ye karşı ihsası reyde bulunmak suretiyle Danıştay ve idari yargıyı töhmet altında bırakmıştır. Vicdanlarıyla ve şerefleriyle karar veren tüm hakim ve savcılarımızı tenzih ediyorum. Danıştay ve idari yargı bu Danıştay Başkanı'nı taşıyamaz. Çok ağır bir yüktür, artık bundan sonra Güngör'ün Türk yargısında ve Danıştay'da taşınması.

Danıştay'ın bu konuyu çözmesi gerek. Bu taşınabilecek bir yük değildir. Bu yüke Danıştay'ın diğer kurulları bir çözüm bulmalı ve ortak olmamalıdır. Danıştay üzerindeki bu ağır töhmeti kaldırmalıdır."

Gök, gazetecilerin, "Süreç nasıl işleyecek?" sorusuna, "Dilekçemiz üzerine Danıştay Başkanlık Kurulu önce soruşturma açılıp açılmaması konusunda bir karar verecek. Soruşturma açılmasına ilişkin bir karar verirse dosyayı Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderecek. Kurul da ilgililerin savunmasını aldıktan sonra bir karar verecek." yanıtını verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPLevent GökZerrin GüngörDanıştaya Başvuru
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