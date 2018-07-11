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CHP'li Erdoğan Toprak Meclis Başkanı adayı oldu

Meclis Genel Kurulunda yarın yapılacak seçim öncesinde CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Meclis Başkanı adayı oldu.

CHP'li Erdoğan Toprak Meclis Başkanı adayı oldu

Meclis Genel Kurulunda yarın yapılacak seçim öncesinde CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Meclis Başkanı adayı oldu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:24
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CHP'li Erdoğan Toprak Meclis Başkanı adayı oldu

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç, beraberinde CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile birlikte TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na adaylık başvurularını sundu.

Altay, Toprak'ı TBMM Başkanlığına aday gösterdiklerini belirterek, dilekçelerini iletti. Toprak da ayrıca adaylık başvurusunda bulundu.

Altay ve Toprak, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bu mabedi yine kutsal kılacağız"

Toprak, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, insan hakları, dış politika, ekonomi, toplumsal barış gibi ağır sorunları bulunduğunu öne sürdü. Erdoğan, 16 Nisan referandumdan sonra parlamentonun yetkileri kısılmış olsa da ülkenin sorunlarının çözüleceği mabedin, önünün açılacağı yerin Meclis olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sorunlarının çözümünde yasamanın temel görevleri bulunduğunun altını çizen Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasamayı, denge-denetimi yok kabul ederek, Türkiye'nin önündeki meseleleri açamayız. Bunu yapacak yer, TBMM. Türkiye'nin her yerinden buraya gelen 600 temsilci, ülkenin sorunlarını en iyi bilen kişilerdir. Onlarla beraber, uzlaşı kültürü içinde hiçbir parti ayırımı yapmadan, Türkiye'nin meseleleri neyse çözüm üreterek bu parlamentodan çıkaracağız. Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu çok güçlü bir geçmişi olan parlamentodur. Bu parlamentonun itibarını tekrar sağlamak zorundayız. Bu parlamentoyu bir gölge altında bırakmamalıyız. Türkiye'de kanunlar çıkarırken bir yerden gelen kanun değil hangi kesimi ilgilendiriyorsa o kesimlerin görüşlerinin burada, komisyonlarda, yasamaya yansımasını sağlayacağız. Hiçbir parti ayırımı yapmayacağız. Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını sağlayacak yer burasıdır. Bir ülkenin Meclisi güçlüyse o ülke güçlüdür. Bir ülkenin Meclisi saygınsa o ülke saygın bir devlettir. Bu çatı altında bulunan 600 parlamenterin vicdanlarına, kendimi teslim ediyorum. Meclis Başkanı olduğum dönemde bu mabedi yine kutsal kılacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM BaşkanlığıErdoğan ToprakCHP
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