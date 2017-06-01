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CHP'li Erdem, AK Parti'ye tazminat ödeyecek

CHP İstanbul Milletvekili Erdem, Twitter hesabından 8 Kasım 2016'da yaptığı paylaşımlarla AK Parti'nin tüzel kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

CHP'li Erdem, AK Parti'ye tazminat ödeyecek

CHP İstanbul Milletvekili Erdem, Twitter hesabından 8 Kasım 2016'da yaptığı paylaşımlarla AK Parti'nin tüzel kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

01 Haziran 2017 Perşembe 13:07
9 Okunma
CHP'li Erdem, AK Parti'ye tazminat ödeyecek

ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Twitter hesabından 8 Kasım 2016'da yaptığı paylaşımlarla AK Parti'nin tüzel kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, 10 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya partinin avukatı Burhanettin Sevencan ile Erdem'in avukatı Emrah Şahin katıldı.

Avukat Sevencan, dava konusu paylaşımların eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, hakaret ve iftira içerdiğini belirterek, davanın kabul edilerek tazminata hükmedilmesini talep etti.

Eren'in avukatı Şahin ise müvekkilinin, söz konusu ifadeleri siyasi bir kişi olarak kullandığını ve bu ifadelerin hakaret içermediğini savunarak, davanın reddini istedi.

Hakim Mustafa Satış, davayı kısmen kabul ederek, Eren'in AK Parti'ye 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdiğini açıkladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPErdemAK Parti
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