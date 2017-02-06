Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88004
ALTIN
144.939
DOLAR
3.6764
STERLIN
4.5841
EURO
3.9472
Atiker Konyaspor çeyrek finale yükseldi
Atiker Konyaspor çeyrek finale yükseldi
Akhisar Belediyespor çeyrek finale yükseldi
Akhisar Belediyespor çeyrek finale yükseldi
Avcı: Ziraat Türkiye Kupası bizim için hedeflerden bir tanesi
Avcı: Ziraat Türkiye Kupası bizim...
Otomotiv ihracatı yüzde 37 arttı
Otomotiv ihracatı yüzde 37 arttı
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
SON DAKİKA
Elif Doğan Türkmen TBMM divan...

CHP'li Budak: Türkiye'nin en değerli kamu malları denetimsiz bir şirkete verilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, Bakanlar Kurulunca bazı şirket hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına ilişkin "Halkımızın yıllarca büyük bir özveriyle oluşturduğu birikimleri, denetlenmesi mümkün olmayan bir şirkete verilemez"dedi.

CHP'li Budak: Türkiye'nin en değerli kamu malları denetimsiz bir şirkete verilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, Bakanlar Kurulunca bazı şirket hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına ilişkin "Halkımızın yıllarca büyük bir özveriyle oluşturduğu birikimleri, denetlenmesi mümkün olmayan bir şirkete verilemez"dedi.

06 Şubat 2017 Pazartesi 14:15
19 Okunma
CHP'li Budak: Türkiye'nin en değerli kamu malları denetimsiz bir şirkete verilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin 14 yılın sonunda ekonomiyi çökme noktasına getirdiğini, referandum sürecinde bunu gizleyebilmek için devletin elinde kalan son kamu varlıklarını da piyasaya sürdüğünü iddia etti.

Bakanlar Kurulu kararıyla, aralarında TPAO, Ziraat Bankası, Borsa İstanbul, PTT, Türksat, Türkiye'nin petrolünü borunu işleten Eti Maden, Türk Telekom hisseleri ve Çaykur ile Antalya, İzmir, Muğla, Aydın gibi turizm bölgelerindeki değerli arazilerin Varlık Fonuna devredildiğini hatırlatan Budak, Türkiye'nin en değerli kamu mallarının "özel yetkili ve denetimsiz" bir şirkete verilmesinin, halkın yararına bir adım olmadığını savundu.

"Referandum öncesi manipülasyon"

İşsizlik, protestolu senet tutarı, takibe düşen KOBİ ve esnaf kredilerinin rekor düzeylere geldiğini, TÜİK’in revizyonuna rağmen ekonominin küçüldüğünü öne süren Budak, iç ve dış politikadaki büyük hatalar nedeniyle, ekonominin büyük bir darboğaza düştüğünü, referandum sürecinde bunun etkilerinin hafifletilebilmesi için tüm kamu mallarının piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirtti.

Budak, şunları kaydetti:

"AKP kendi siyasi ömrünü uzatabilmek, ucube başkanlık rejimini kabul ettirebilmek, kaybedeceğini gördüğü referandumu çevirebilmek için Türkiye’nin yaşadığı ekonomik darboğazı perdelemeye çalışıyor. Türk halkının onlarca yıllık emeğiyle oluşan birikimlerini satarak, yabancılara rehin vererek, ekonomiye sıcak para girişi sağlamaya, yandaş firmalara verilen ihalelere ucuz finansman oluşturmaya çalışılıyor. AKP Hükümeti referandum öncesi bir anlamda manipülasyon yapacak. Ekonomik darboğazı, balon fonlarla, sıcak para girişleriyle perdeleyecek ve ekonominin iyiye gittiği algısı oluşturmaya çalışacak. Halkımızın ödeyeceği faturayı görmeden tek adam rejimini bir oldu bittiyle geçireceklerini sanıyorlar. Bunlar getirilmek istenen başkanlığın ayak sesleridir. Bu adım bile getirilmek istenen Başkanlık rejiminin ne olduğunu gösteriyor. Halkımızın yıllarca büyük bir özveriyle oluşturduğu birikimleri, denetlenmesi mümkün olmayan bir şirkete verilemez. Başkanlık hırsı için Türkiye’nin en değerli madeni bor, Karadeniz’in can damarı çay, en değerli turizm alanları elden çıkarılamaz. Halkımızın yararına olmayan, hukuk ve ahlaka aykırı bu karar mutlaka geri çekilmelidir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Çetin Osman BudakPTTAK PartiTüik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'den Bahçeli'ye cumhurbaşkanlığı sistemi eleştirisi
CHP'den Bahçeli'ye cumhurbaşkanlığı sistemi eleştirisi
CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu: Tek kişi hükümran olamaz
CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu: Tek kişi hükümran olamaz
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
'Terörle mücadele için 'evet' çıkması gerektiğini söyleyebiliyorlar'
'Terörle mücadele için 'evet' çıkması gerektiğini söyleyebiliyorlar'
"Bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz"
"Bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz"
Kılıçdaroğlu Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasını istedi
Kılıçdaroğlu Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasını istedi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ