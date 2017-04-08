Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88497
ALTIN
150.433
DOLAR
3.7358
STERLIN
4.6104
EURO
3.9596
'Kayısı cenneti'
'Kayısı cenneti'
Ömürlük mesai
Ömürlük mesai
'Klimalı durak' hizmeti
'Klimalı durak' hizmeti
Kitap sevdası ev değiştirtti
Kitap sevdası ev değiştirtti
Emniyet teşkilatı 172 yaşında
Emniyet teşkilatı 172 yaşında

CHP'li Atılgan'dan halk oylamasında 'evet'

CHP'nin bir dönem Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini yürüten Atılgan, Türkiye'nin bekası için halk oylamasında "evet" oyu vereceğini açıkladı.

CHP'li Atılgan'dan halk oylamasında 'evet'

CHP'nin bir dönem Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini yürüten Atılgan, Türkiye'nin bekası için halk oylamasında "evet" oyu vereceğini açıkladı.

08 Nisan 2017 Cumartesi 14:27
6 Okunma
CHP'li Atılgan'dan halk oylamasında 'evet'

CHP'nin bir dönem Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini yürüten Deniz Pınar Atılgan, Türkiye'nin bekası için halk oylamasında "evet" oyu vereceğini açıkladı.

Atılgan, yaptığı açıklamada, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarına tepki gösterdi.

"Türk milletinin geçirdiği bu zor günlerde, ayrıştırıcı ve nefret dili kullanan Bozkurt'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesine ters düştüğünü" vurgulayan Atılgan, "Ben bugün CHP'nin üst kurulunda Genel Başkan Yardımcısı da olsam Hüsnü Bozkurt'un yaptığı şeyin yanlış olduğunu yine söylerim." dedi.

Bireysel olarak, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" tercihinde bulunacağını bildiren Atılgan, "evet" oyu verilmesinin Türkiye'nin bekası için bir zorunluluk olduğunu bildirdi.

Atılgan, "Türkiye'nin şu anki konjonktürü açısından 'evet' diyorum. Bu benim şahsi fikrim. Ben aklı başında düşünen, tartan bir insanım. Benim gibi çok sayıda CHP'li olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmalıyız"

Öte yandan yurt genelinde yeni anayasaya "evet" programları düzenleyen Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Hasan Cengiz'i de ziyaret eden Atılgan, birliğin çalışmalarına destek olacağını açıkladı.

CHP'de 1970'ten bu yana aralıksız siyaset yaptığını dile getiren Atılgan, CHP'nin Atatürk'ün çizgisinden uzaklaştığını savundu.

Atılgan, "Atatürk, iç ve dış tehditlerin olduğu bir dönemde halkımızı örgütledi ve işgalci kuvvetler ile mücadele etti. Böyle bir dönemde biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmalıyız ve desteklerimizi esirgememeliyiz." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKadın Kolları Genel BaşkanlığıDeniz Pınar AtılganHalk Oylaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Milletimiz, yeni anayasanın özünü kavradı"
"Milletimiz, yeni anayasanın özünü kavradı"
"CHP'yi Kılıçdaroğlu'ndan kurtarmak için 'evet' diyoruz"
"CHP'yi Kılıçdaroğlu'ndan kurtarmak için 'evet' diyoruz"
Esad yönetimi layığını bulmuş, cevabını almıştır
Esad yönetimi layığını bulmuş, cevabını almıştır
Yarınlarımız aydınlık olsun diyorsak kararımızı verelim
Yarınlarımız aydınlık olsun diyorsak kararımızı verelim
Nifak sokmak için terör örgütlerini kullanıyorlar
Nifak sokmak için terör örgütlerini kullanıyorlar
'Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur'
'Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ