Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101735
ALTIN
182.774
DOLAR
4.2931
STERLİN
5.8244
EURO
5.1333
Yıldırım'dan yasa açıklaması
Yıldırım'dan yasa açıklaması
“AŞKIN ADI”
“AŞKIN ADI”
Erdemli'den 'şike' itirafları
Erdemli'den 'şike' itirafları
Arda Turan'a tarihi ceza
Arda Turan'a tarihi ceza
Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un
Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un

CHP'li Ağbaba'dan özelleştirme tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Onlar fabrikaları özelleştiriyor, biz kamulaştıracağız. Türkiye'yi tekrar üreten, işçisi, üreticisi mutlu olan bir ülke haline getireceğiz." dedi.

CHP'li Ağbaba'dan özelleştirme tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Onlar fabrikaları özelleştiriyor, biz kamulaştıracağız. Türkiye'yi tekrar üreten, işçisi, üreticisi mutlu olan bir ülke haline getireceğiz." dedi.

11 Mayıs 2018 Cuma 17:17
0 Okunma
CHP'li Ağbaba'dan özelleştirme tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait fabrikalara ilişkin özelleştirme kararı hakkında, "Onlar fabrikaları özelleştiriyor, biz kamulaştıracağız. Türkiye'yi tekrar üreten, işçisi, üreticisi mutlu olan bir ülke haline getireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Özelleştirme İdaresi tarafından satışı ertelenen Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarının 78 bin 200 ton kotasıyla birlikte 287 milyon liraya satıldığı belirtildi.

Yapılan arazi değerlendirmelerine göre sadece Erzincan Şeker Fabrikası'nın arazisine 240 milyon lira değer biçiliyorken, her iki fabrikanın binaları, makineleri ve arazileriyle 287 milyon liraya satılmasının tepkilere neden olduğu savunuldu.

Özelleştirme kararının ardından Türkşeker'e ait 25 fabrikayı gezen ve açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Erzurum ve Erzincan fabrikalarının satışını eleştirdi.

Veli Ağbaba, kısa süre önce sadece doğalgaza geçilmesi nedeniyle 23 milyon lira yatırım yapılan Erzincan Şeker Fabrikası'nın 77 milyon lira gibi çok komik bir rakamla satışa çıkarıldığını, bunun halka ihanet olduğunu ileri sürdü.

Fabrikaların satışında kamu yararı gözetilmediğini, fabrikaların hazineye kazanç elde etmek için değil, yandaş iş adamlarına kazanç elde etmek için satıldığını belirten Ağbaba, "Uzmanların yaptıkları hesaplamalara göre Özelleştirme İdaresi'nin 2011 yılında yaptığı ihale baz alındığında iki şeker fabrikasının satışından dolayı kamunun 89 milyon dolar zarara uğratıldığı belirtiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

24 Haziran seçimlerinin ardından şeker fabrikalarını tekrar gerçek sahiplerine, emekçilere, pancar üreticilerine vereceklerini kaydeden Ağbaba, "Onlar fabrikaları özelleştiriyor, biz kamulaştıracağız. Türkiye'yi tekrar üreten, işçisi, üreticisi mutlu olan bir ülke haline getireceğiz. Şeker gibi stratejik bir ürünü elden çıkaranlara, Türkiye'yi uluslararası kartellerin pazarı haline getirip, yerli üreticiye sırt dönenlere halkımız 24 Haziran'da gerekli dersi verecektir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPAğbabaVeli Ağbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Batı bizi tampon olarak görüyorsa yanılıyor"
"Batı bizi tampon olarak görüyorsa yanılıyor"
'Talimatla gittiler, talimatla geldiler'
'Talimatla gittiler, talimatla geldiler'
"Demokrasi sınavı sanal alemde değil sandıkta"
"Demokrasi sınavı sanal alemde değil sandıkta"
"Biz göçün, uyuşturucunun ve terörün tamponu değiliz"
"Biz göçün, uyuşturucunun ve terörün tamponu değiliz"
Bahçeli: Demokrasinin soysuzlaşması
Bahçeli: Demokrasinin soysuzlaşması
Sancaktepeli MHP Milletvekili Aday Adayları “Bu sefer MHP “dedi
Sancaktepeli MHP Milletvekili Aday Adayları “Bu sefer MHP “dedi
İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekili yeniden CHP'ye döndü
İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekili yeniden CHP'ye döndü
Seyyar sandık kurulunun görev ve yetkileri Resmi Gazete'de
Seyyar sandık kurulunun görev ve yetkileri Resmi Gazete'de
İnce, Erdoğan'la görüşeceği saati açıkladı
İnce, Erdoğan'la görüşeceği saati açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ