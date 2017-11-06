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CHP'li Ağbaba'dan OHAL Komisyonu başvurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna davet edilerek bilgi vermelerini talep etti.

CHP'li Ağbaba'dan OHAL Komisyonu başvurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna davet edilerek bilgi vermelerini talep etti.

06 Kasım 2017 Pazartesi 13:29
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CHP'li Ağbaba'dan OHAL Komisyonu başvurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, üyesi bulunduğu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna yaptığı başvuru hakkında bilgi verdi. Ağbaba, komisyona yaptığı başvuru metninde şu ifadeleri kullandı:

"OHAL KHK'larıyla tanınan haklar çerçevesinde OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyeleri yaptıkları iş ve işlemlerden dolayı sorumlu tutulamayacaktır. Ancak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu'nun komisyonun yetkilerini düzenleyen 5'inci maddesi, 'İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, görevleri ile ilgili olarak, bakanlıklar ile genel ve katma bütçeli dairelerden, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir.' hükmünü içermektedir. Bu nedenle, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin, dosyalara yönelik karar aşamasında yaşanan gecikme ve başvuruların nihai durumuna ilişkin bilgi vermeleri amacıyla komisyonumuza çağrılmalarını arz ediyorum."  

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPOHALTBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
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