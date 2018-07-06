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CHP'li Ağbaba'dan mazbata açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcı Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasında yer alan "13'üncü" ibaresinin çıkarılmasına ilişkin, "Bu karar İsmail Kahraman'ın müracatı ile alındıysa bu işte bir hinlik var demektir." dedi.

CHP'li Ağbaba'dan mazbata açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcı Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasında yer alan "13'üncü" ibaresinin çıkarılmasına ilişkin, "Bu karar İsmail Kahraman'ın müracatı ile alındıysa bu işte bir hinlik var demektir." dedi.

06 Temmuz 2018 Cuma 14:21
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CHP'li Ağbaba'dan mazbata açıklaması

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Meclise gelen milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Muharrem Erkek, kayıt yaptırmaya birlikte geldi. Ağbaba, kayıt işlemleri sonrasında seçim bölgesi Malatya'dan getirdiği kayısılardan ikram etti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ağbaba, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasında yer alan "13'üncü" ibaresinin çıkarılmasına ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine bu kararın TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın müracaatı ile alındığını söyledi.

Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu karar İsmail Kahraman'ın müracaatı ile alındıysa bu işte bir hinlik var demektir. Çünkü İsmail Kahraman Meclisi babasının çiftliği gibi yönetti. Makam odasındaki düzenlemeler, yeni alınan araçlar, yapılan bir sürü harcamalar... İsmail ağa burasını kendi çiftliği gibi yönetti ve gidiyor. Uğurlar olsun diyoruz kendisine. YSK kabul etmiş ama bu suni bir tartışma. İsmail ağa yapmışsa bir hinlik vardır mutlaka."

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1. Cumhurbaşkanımızdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin "13. Cumhurbaşkanı" olarak seçildiğini söyledi.

Anayasa'da, cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğinin yazdığını hatırlatan Erkek, "Türkiye Cumhurbaşkanı değil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ifadesi de daha doğrudur. Demokratik, laik, çağdaş Türkiye, 1923 yılında kurulmuştur. Kurucu Cumhurbaşkanımız, değişmez önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1. Cumhurbaşkanımızdır. O yüzden bu '13'üncü' ibaresinin çıkartılmasında başka amaçlar güdülüyorsa bu son derece talihsizdir, yanlıştır." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru olarak 20 yıl görev yaptığını anımsatan Cesur, bu yılların kendisine büyük bir tecrübe kazandırdığını vurguladı.

Bir gazetecinin "Demirel'in kulağınıza küpe olan bir sözü var mı?" sorusu üzerine Cesur, "(Demokrasilerde çare tükenmez). Bugün Türkiye çare arıyor." dedi.

Demirel'in kendisine her zaman, "Siyasetin içinde iyi şeyler yapacağını" söylediğini aktaran Cesur, "Ben de İYİ Parti'den siyasete girdim. Daha iyi bir Türkiye için çalışacağız." diye konuştu.

Bu arada terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da Meclise gelerek kaydını yaptırdı.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da kaydını yaptıran isimler arasında yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP27. Dönem Milletvekili Genel SeçimiVeli Ağbaba
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