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CHP'li Ağbaba'dan iş güvenliği tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "İş yerleri, işçilere ve tüm çalışanlara adeta birer mezar olmuştur." dedi.

CHP'li Ağbaba'dan iş güvenliği tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "İş yerleri, işçilere ve tüm çalışanlara adeta birer mezar olmuştur." dedi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:15
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CHP'li Ağbaba'dan iş güvenliği tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sirkeci'deki tarihi PTT binasının restorasyonunda çalışırken düşerek hayatını kaybeden Dilek Duyar'ın göz göre göre iş cinayetine kurban gittiğini savundu.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin son verilerine göre temmuz ayında en az 195 işçinin iş yerlerinde çalışırken yaşamını yitirdiğini aktaran Ağbaba, aynı verilere göre ocak ayığnda 144, şubat ayında 128, mart ayında 129, nisan ayında 188, mayıs ayında 169, haziran ayında 150 işçinin iş yerlerinde ölüme terk edildiğini ileri sürdü.

Ağbaba, "İşçi sağlığı ve güvenliğini esas alan 6331 sayılı yasa da ne yazık ki kağıt üzerinde kalmaktan öteye gidememiştir. Yine iş yerleri her türlü denetimden uzak bir şekilde faaliyet göstermeye devam etmiş ve en nihayetinde ülkemiz işçi cinayetlerinde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olmuştur." dedi.

"İş yerleri, işçilere ve tüm çalışanlara adeta birer mezar olmuştur." diyen Ağbaba, "Ölümler, işin fıtratından değil, Hükümetin ihmalindendir. Gerekli önemleri almayan devlet yetkilileri ve AKP iktidarı bugüne kadar yaşanan cinayetlerin birinci dereceden sorumlusudur." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPVeli Ağbaba
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