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CHP'li Ağbaba'dan İçtüzük açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, TBMM'deki İçtüzük değişikliğiyle İçtüzük değişikliğiyle birlikte milletvekillerinin nerede, ne kadar, kim hakkında konuşacağına karar verildiğini söyledi.

CHP'li Ağbaba'dan İçtüzük açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, TBMM'deki İçtüzük değişikliğiyle İçtüzük değişikliğiyle birlikte milletvekillerinin nerede, ne kadar, kim hakkında konuşacağına karar verildiğini söyledi.

28 Temmuz 2017 Cuma 14:35
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CHP'li Ağbaba'dan İçtüzük açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla 15 Haziran'da Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a başlatılan yürüyüşe kendisinin de katıldığını ve bu nedenden dolayı uzun bir süre kentte gelemediğini belirtti.

Yürüyüşü bütün dünyanın izlediğini ve barışçıl eylem gerçekleştirdiklerini ifade eden Ağbaba, yürüyüşün sadece CHP'nin olmadığını, hak ve hukuk arayan herkesin eylemi olduğunu savundu.

Ağbaba, yapılan eylemde birçok provokasyon yaşadıklarını belirterek "Tek bir şiddet eyleminin olmadığı, arkasında tek bir pet şişe bırakılmadığı bir yürüyüş oldu. Övünerek söylemek isterim bir parçası, neferi oldum o yürüyüşün. Bu da benim yaşamıma geçecek önemli şeylerden biri." diye konuştu.

Kendilerine yapılan tepkilere sadece alkışlarla karşılık verdiklerini dile getiren Ağbaba, yürüyüşe katkı veren herkese teşekkür etti.

CHP'nin, TBMM İçtüzük değişiklik teklifinin görüşmelerinin ardından başlattığı TBMM Genel Kurul salonunu terketmeme eylemine de katıldığını anımsatan Ağbaba, şunları kaydetti:

"İçtüzük değişikliğini şöyle yorumluyoruz. OHAL'le birlikte bir darbe süreci yaşandı. Toplumdaki muhalefet, siyaset Kanun Hükmündeki Kararnamelerle (KHK) dizayn edilmeye, terbiye edilmeye çalışıldı. Bunun Meclisteki ayağı da İçtüzük değişikliğidir. İçtüzük değişikliğiyle birlikte milletvekillerinin nerede konuşacağı, ne kadar konuşacağı, kim hakkında konuşacağına karar verilmiştir. Fiilen artık milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır. Çoğunluk eliyle, parmak sayısıyla milletvekilline o anda ceza verilebilecektir. Sokakta söylediğim bir sözden ceza almazken, Meclis kürsüsünde söylemiş olduğum bir söz ceza alacaktır. Artık çoğunluğun hoşuna gitmeyen her türlü söylem ve eylemin cezalandırılacağı bir İçtüzük değişikliği gerçekleştirildi."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPVeli AğbabaEnis Berberoğluİçtüzük Değişikliği
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